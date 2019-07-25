Шесть лет Сочи будет получать на ремонт дорог по 830 млн рублей ежегодно

В 2019 году на ремонт 63-х участков автомобильных дорог и капитальный ремонт одного дорожного объекта Сочи выделили 830 млн руб. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение шести лет, сообщил директор сочинского департамента транспорта и дорожного хозяйства Юрий Усачев. Одной из основных задач дорожного ремонта на курорте, по словам чиновника, является доведение доли муниципальных дорог до нормативных требований до 85%.

В 2019 году на проектирование дорог в Сочи из городской казны выделено около 80 млн руб. В следующем и в 2021 году также будут выделены средства. Большая часть улиц планируется к капитальному ремонту или реконструкции с 2022 года.

В настоящее время в Сочи формируется список дорог, которые начнут ремонтировать в 2020 и 2021 годах. В этот перечень войдут участки, по которым были обращения сочинцев, администраций сельских округов, а также предписания ГИБДД. Дополнительный приоритет получат дороги, ведущие к социально-значимым объектам, а также дороги, по которым осуществляются регулярные пассажирские перевозки. Перечень дорог будет окончательно утвержден в конце августа.

Василий Хитрых