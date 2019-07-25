Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии. В распространенном Белым домом документе указано, что подобные ограничения «ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и подорвут отношения с союзниками».

«Введение запрета напрямую противоречит целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, которые подразумевают укрепление оборонительных альянсов с дружественными странами, углубление партнерских отношений, направленных на сохранение и расширение нашего глобального влияния, а также на повышение конкурентоспособности на ключевых рынках. Подрывая двусторонние отношения Соединенных Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнеров в критический момент, закон нанесет ущерб, а не будет способствовать усилиям по прекращению конфликта в Йемене»,— заявил господин Трамп.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео объявил о намерении завершить без одобрения Конгресса сделки по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму $8,1 млрд. После этого законодатели подготовили ряд резолюций, которые мешают это сделать. Как отмечалось ранее, они выступают против пополнения саудовского арсенала в связи с опасениями, что оружие может использоваться против гражданского населения в войне в Йемене.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала меры, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. При этом американские законодатели делают все возможное, чтобы не навредить стратегическому сотрудничеству между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности в военной сфере. Слишком жесткие меры могут подтолкнуть королевство к более тесным связям с Россией и Китаем.

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