В МИД Турции рассказали о состоянии белорусского дипломата

Состояние раненного в Анкаре советника посольства Белоруссии Александра Поганшева удовлетворительное, его могут перевести из реанимации в общее отделение, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Как заявил «РИА Новости» пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, белорусский дипломат находится в тяжелом состоянии в результате огнестрельного ранения после нападения психически неуравновешенного человека. По данным источника в белорусском посольстве, советник получил четыре пулевых ранения во время прогулки с сыном в парке.

«Дипломат сразу же был отправлен в больницу, и операция прошла в высшей степени успешно»,— заявил журналистам господин Чавушоглу. «Никакого политического мотива не просматривается»,— отметил министр.

Ранее сообщалось, что нападение господина Поганшева совершил его сосед по дому. По предварительным данным, причиной нападения стал бытовой конфликт. После нападения сосед совершил суицид из того же оружия.