В Турции напали на белорусского дипломата

Советник посольства Белоруссии в Турции госпитализирован в результате огнестрельного ранения, сообщает БелТА. «Советник посольства Беларуси при возвращении домой с работы получил огнестрельное ранение. В настоящий момент в тяжелом состоянии он находится в лечебном учреждении»,— сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Имя дипломата не сообщается.

По информации турецкой газеты Hurriyet, нападение на дипломата Александра Поганшева совершил его сосед по дому. По предварительным данным, причиной нападения стал бытовой конфликт. После нападения сосед совершил суицид из того же оружия.