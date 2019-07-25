Посольство РФ рекомендовало внимательнее выбирать летние школы в Британии

Посольство России в Великобритании обратило внимание родителей, направляющих детей на обучение в летние школы эту страну, на необходимость тщательной проработки вопроса, в частности по выбору учебного заведения. «В консульский отдел поступают обращения граждан, столкнувшихся с проблемами размещения детей в ненадлежащих жилищных условиях или в недружелюбных британских семьях»,— говорится в сообщении диппредставительства.

Там упоминают и потерю заграничных паспортов, что усложняет процесс возвращения детей на родину. В посольстве порекомендовали внимательно изучить перед подписанием юридически обязывающий договор. И напомнили о сложности получения визы.

«Особо отмечаем случаи с низким уровнем качества оказания медицинской помощи в Великобритании, на что в посольство поступают многочисленные жалобы»,— рассказали в диппредставительстве. Там попросили родителей уделять пристальное внимание диспансеризации детей.

В середине прошлого года сообщалось, что дети россиян покидают британские школы. Местные СМИ связали тенденцию с санкциями и так называемым «делом Скрипалей».

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Великобритания недосчиталась российских школьников».