Митинг «Против произвола на выборах» в Санкт-Петербурге собрал более трех тысяч сторонников

В Санкт-Петербурге на площади Ленина состоялся согласованный митинг против произвола на выборах. Туда пришли люди, недовольные муниципальной избирательной кампанией, а также недопуском некоторых выдвиженцев на губернаторские выборы. Обошлось без задержаний и провокаций. По истечении двух часов, выделенных под мероприятие, люди мирно разошлись.

По оценке “Ъ”, собралось более 3 тыс. человек. Полиция сообщает о 2,2 тыс., а организаторы — о 4 тыс.

Выступали известные личности, в числе которых кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко, депутат законодательного собрания города Максим Резник, лидер фракции «Яблоко» в законодательном собрании Борис Вишневский, основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански, а также известные горожанам муниципальные депутаты, среди которых были глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев, оппозиционный политик Андрей Пивоваров и другие.

Помимо лозунгов «За любого, кроме Беглова» (кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов) и «Макарова в отставку» (председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров) звучали слова «Допускай» (призыв допустить независимых кандидатов на муниципальные выборы).

По окончании митинга была зачитана резолюция, в которой организаторы объявили свои требования: расформировать те избирательные комиссии, которые допускали вопиющие случаи произвола при регистрации оппозиционных кандидатов, а ответственных за это лиц привлечь к уголовной ответственности. Далее потребовали перенести муниципальные выборы в тех округах, где не удастся восстановить оппозиционных кандидатов. Следующим пунктом была отмена муниципального фильтра на выборах губернатора Санкт-Петербурга, а за ним упрощение и прозрачность процесса регистрации кандидатов в муниципальные депутаты. Последним требованием было наложение запрета на создание избирательных участков в Псковской области на губернаторских выборах.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург