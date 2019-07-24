«Россети» ищут деньги на консолидацию

Минэнерго поддержало идею «Россетей» о включении в тариф расходов на покупку неподконтрольных им территориальных сетевых организаций (ТСО), обеспечивающих передачу электроэнергии в регионах. Сейчас таких компаний в регионах около 1,5 тыс., и «Россети» целенаправленно стремятся сократить их число, но источника финансирования для этих приобретений у госхолдинга нет. Компания уверяет, что мера не приведет к резкому росту тарифа за счет оптимизации процессов в приобретаемых ими ТСО. Но аналитики отмечают, что в мировой практике средства на такие покупки обычно выделяет бюджет.

Минэнерго подготовило проект постановления правительства, предлагающий учитывать в тарифе на передачу электроэнергии «Россетей» трат на консолидацию ТСО. Документ опубликован в среду на regulation.gov.ru.

В России действуют более 1,5 тыс. ТСО, их количество со времен реформы РАО «ЕЭС России» сократилось вдвое. По оценкам Минэнерго, часть из них обладает минимальным количеством оборудования и может обслуживать одного или нескольких потребителей. Чтобы повысить эффективность подобных организаций, стратегия развития электросетевого комплекса до 2030 года предусматривает консолидацию ТСО в том числе через приобретение холдингом «Россети». Сейчас затраты на консолидацию ТСО не заложены в тарифе «Россетей», компания тратит на это часть прибыли, а цена, которую выставляют владельцы, часто оказывается завышена и не соответствует качеству актива.

Из-за большого количества ТСО в одном регионе нарушается принцип единообразия технических решений, а операционные издержки — например, на содержание ремонтного персонала и диспетчеризацию — дублируются, говорится в письме главы «Россетей» Павла Ливинского премьеру Дмитрию Медведеву от 19 июня.

По его мнению, наличие нескольких ТСО в регионе приводит к конкуренции не за качество сетевых услуг, а за денежную долю в общем сетевом «котле» региона. Поэтому глава «Россетей» предложил запретить присвоение статуса ТСО новым компаниям и внести в законодательство изменения, которые позволят передавать новое электросетевое оборудование только тем компаниям, которые имеют долю госучастия. Дмитрий Медведев 20 июня поручил проработать предложение ФАС, Минэкономики и Минэнерго.

В ответ Минэнерго подготовило соответствующий проект постановления. В пояснительной записке к документу министерство пишет, что изменение позволит обосновать включение расходов на выкуп ТСО в инвестпрограммы дочерних компаний «Россетей» «с определением источников финансирования таких мероприятий». Замглавы ФАС Виталий Королев в письме в Минэнерго от 11 июля обращает внимание на то, что преференции для отдельных ТСО носят дискриминационный характер по отношению к другим, ухудшают инвестклимат, а также ведут к росту затрат потребителей. Решения ТСО о консолидации не должны затрагивать тарифные решения, а реализовываться исходя из экономической обоснованности роста присутствия структур «Россетей» на соответствующем рынке, заключает чиновник. Но в конце письма господин Королев дезавуирует эти тезисы, допуская все же разработку нормативных документов, включающих в инвестпрограммы структур «Россетей» трат на покупки ТСО с их учетом в тарифе. Но он предлагает ограничить предел таких средств на уровне 30 млн руб. с НДС для покупки одного электросетевого комплекса.

В «Россетях» уверяют, что мера не приведет к росту тарифа: «Это возможно за счет снижения удельных расходов на содержание прочих ТСО, которые планируется консолидировать».

В компании пока не называют общий объем расходов. В ассоциации ТСО оперативный комментарий не предоставили.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что консолидация ТСО позволит повысить прозрачность инвестиций в сетевые активы в регионе, избавиться от избыточного раздувания «котлового» тарифа и улучшить управляемость энергосистемой. Тем не менее желание национализировать ТСО без привлечения бюджетных средств за счет тарифа «выглядит скрытой формой налоговой нагрузки на потребителей» — «обычно в мире такие расходы покрываются бюджетными средствами», замечает аналитик.

Татьяна Дятел