«Россети» ищут деньги на консолидацию

Минэнерго поддержало идею «Россетей» о включении в тариф расходов на покупку неподконтрольных им территориальных сетевых организаций (ТСО), обеспечивающих передачу электроэнергии в регионах. Сейчас таких компаний в регионах около 1,5 тыс., и «Россети» целенаправленно стремятся сократить их число, но источника финансирования для этих приобретений у госхолдинга нет. Компания уверяет, что мера не приведет к резкому росту тарифа за счет оптимизации процессов в приобретаемых ими ТСО. Но аналитики отмечают, что в мировой практике средства на такие покупки обычно выделяет бюджет.
Минэнерго подготовило проект постановления правительства, предлагающий учитывать в тарифе на передачу электроэнергии «Россетей» трат на консолидацию ТСО. Документ опубликован в среду на regulation.gov.ru.
В России действуют более 1,5 тыс. ТСО, их количество со времен реформы РАО «ЕЭС России» сократилось вдвое. По оценкам Минэнерго, часть из них обладает минимальным количеством оборудования и может обслуживать одного или нескольких потребителей. Чтобы повысить эффективность подобных организаций, стратегия развития электросетевого комплекса до 2030 года предусматривает консолидацию ТСО в том числе через приобретение холдингом «Россети». Сейчас затраты на консолидацию ТСО не заложены в тарифе «Россетей», компания тратит на это часть прибыли, а цена, которую выставляют владельцы, часто оказывается завышена и не соответствует качеству актива.
По его мнению, наличие нескольких ТСО в регионе приводит к конкуренции не за качество сетевых услуг, а за денежную долю в общем сетевом «котле» региона. Поэтому глава «Россетей» предложил запретить присвоение статуса ТСО новым компаниям и внести в законодательство изменения, которые позволят передавать новое электросетевое оборудование только тем компаниям, которые имеют долю госучастия. Дмитрий Медведев 20 июня поручил проработать предложение ФАС, Минэкономики и Минэнерго.
В ответ Минэнерго подготовило соответствующий проект постановления. В пояснительной записке к документу министерство пишет, что изменение позволит обосновать включение расходов на выкуп ТСО в инвестпрограммы дочерних компаний «Россетей» «с определением источников финансирования таких мероприятий». Замглавы ФАС Виталий Королев в письме в Минэнерго от 11 июля обращает внимание на то, что преференции для отдельных ТСО носят дискриминационный характер по отношению к другим, ухудшают инвестклимат, а также ведут к росту затрат потребителей. Решения ТСО о консолидации не должны затрагивать тарифные решения, а реализовываться исходя из экономической обоснованности роста присутствия структур «Россетей» на соответствующем рынке, заключает чиновник. Но в конце письма господин Королев дезавуирует эти тезисы, допуская все же разработку нормативных документов, включающих в инвестпрограммы структур «Россетей» трат на покупки ТСО с их учетом в тарифе. Но он предлагает ограничить предел таких средств на уровне 30 млн руб. с НДС для покупки одного электросетевого комплекса.
В компании пока не называют общий объем расходов. В ассоциации ТСО оперативный комментарий не предоставили.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» считает, что консолидация ТСО позволит повысить прозрачность инвестиций в сетевые активы в регионе, избавиться от избыточного раздувания «котлового» тарифа и улучшить управляемость энергосистемой. Тем не менее желание национализировать ТСО без привлечения бюджетных средств за счет тарифа «выглядит скрытой формой налоговой нагрузки на потребителей» — «обычно в мире такие расходы покрываются бюджетными средствами», замечает аналитик.
«Бумажный» убыток за 2018 год по РСБУ вновь позволил государственным «Россетям» не платить годовые дивиденды, несмотря на то что компания получила прибыль по МСФО в 124,7 млрд руб. Госхолдинг уже заявил о намерении компенсировать это выплатой акционерам по итогам первого квартала 2019 года, аналогичная схема действовала и в прошлом году, когда компания начислила довольно скромные квартальные дивиденды — 2,46 млрд руб.
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