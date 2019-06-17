Вольт такие вот дела

По данным “Ъ”, «Россети» настаивают на ускоренном росте тарифов для прямых потребителей магистральных сетей и просят правительство увеличить их вчетверо за три года. Белый дом уже легализовал возврат к «последней миле» в энергетике — механизму, при котором крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей,— согласившись поднять тариф Федеральной сетевой компании (подконтрольна «Россетям») на 50% в течение семи лет. Более быстрый рост тарифа приведет к росту платежей промышленности на 38 млрд руб. в год, и в «Россетях» считают это нормальным. Но крупные потребители называют идею непоследовательной и отбрасывающей рынок в прошлое.

Глава «Россетей» Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у “Ъ”). Вице-премьер направил в профильные министерства поручение проработать предложение до 10 июня.

Похожую идею уже высказывало Минэнерго (см. “Ъ” от 21 августа 2018 года), предлагая поднять тариф ФСК на 100%, но после совещаний у Дмитрия Козака в сентябре 2018 года вышло поручение проработать более щадящий вариант — на 50% за семь лет.

Суть новой схемы — равномерное распределение перекрестного субсидирования между потребителями распределительных и магистральных сетей, кроме населения, и дифференциация единого тарифа ФСК.

Сейчас тариф на услуги по передаче для потребителей единой энергосети (ЕНЭС) в среднем в 4,5 раза ниже котлового тарифа на уровне «высокое напряжение». Предполагается, что крупные потребители будут больше платить сетям, тем самым снижая тарифы для мелкого и среднего бизнеса.

Идея с дифференциацией единого тарифа ФСК практически полностью воспроизводит отмененный механизм аренды «последней мили», по которому распредсети взимали дополнительную плату с крупных потребителей, присоединенных к магистральным сетям, понижая тем самым тариф для населения и мелких потребителей. В целом механизм прекратил действовать в июле 2017 года, но в четырех регионах он продлен до 2029 года.

По оценке господина Ливинского, в 2019 году объем перекрестного субсидирования в тарифах на передачу электрической энергии увеличился на 10%, до 195,9 млрд руб.

Он объясняет этот рост переходом крупных потребителей из «котловой» схемы ценообразования на прямые договоры с магистральными сетями (в тарифах которых отсутствует перекрестное субсидирование). Таким образом, глава «Россетей» предлагает перераспределить 38 млрд руб., что снизит тариф распредсетей, по его расчетам, на 6%, ежегодная индексация конечной цены для прямых потребителей ФСК не превысит 15%. «Учитывая, что доля сетевой составляющей в конечной цене у потребителей магистральных сетей составляет 13%, увеличение тарифа для них не приведет к значительному ухудшению положения крупных промпредприятий»,— считают в «Россетях».

В «Россетях» заявили “Ъ”, что в 2013 году предполагалось резкое сокращение объема перекрестного субсидирования к 2022 году, однако фактически «перекрестка» только выросла. При этом оплата «последней мили» для крупных потребителей, запитанных от магистральных сетей, была отменена именно в расчете на скорую ликвидацию перекрестного субсидирования, «чего по факту не произошло и не произойдет в ближайшее время». «Мы говорим о возвращении статус-кво, который был отменен ФЗ-308 в 2013 году, устранившим "последнюю милю",— заявляют в "Россетях".— В целом от ухода крупных потребителей на сети магистрального комплекса распределительный сетевой комплекс лишился более 50 млрд руб. необходимой валовой выручки в год, при этом магистральный комплекс дополнительно не получил ничего».

В Минэнерго и ФСК от комментариев отказались, в Минэкономики “Ъ” сообщили, что не поддерживают инициативу «Россетей». Заместитель главы ФАС Виталий Королев сообщил, что вопрос еще прорабатывается, но в целом в службе считают, что тарифы не могут расти темпами выше инфляции для всех категорий потребителей. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что регуляторам необходимо «набраться мужества» и «продолжать сокращать перекрестку, а не размазывать ее по экономике»: это перечеркнет уже достигнутые результаты и приведет только к обратному эффекту.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что ввод дифференциации тарифов ФСК не станет ключом к решению проблемы «перекрестки», а лишь приведет к снижению темпов выхода потребителей из «котла» и переходу на прямой договор ФСК. Кроме того, у крупных потребителей «добавится аргументов для перехода на собственную распределенную генерацию и выход из ЕНЭС». «Ключом может стать более агрессивная политика по устранению механизма перекрестного субсидирования и переводу населения и приравненных к нему групп к экономически обоснованному ценообразованию»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел