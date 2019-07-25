Частные агентства занятости нашли работу

Частные агентства занятости расширяют свое влияние на мировом рынке труда — растет как число таких организаций, так и количество трудоустроенных ими работников. В мире лидирующие позиции по «поставкам» работников занимают США, Китай и Бразилия. В России этот сегмент рынка трудоустройства также растет, но его дальнейшему расширению мешает слишком короткий разрешенный период временного предоставления труда работников другим организациям — как минимум вдвое меньший, чем в большинстве развитых стран Европы.

Роль частных агентств занятости на мировом и российском рынках труда в будущем будет только расти. К такому выводу пришли участники конференции «Частные агентства занятости в инфраструктуре рынка труда», организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Российской ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ) и Международной организацией труда (МОТ). Сейчас в мире работают 164 тыс. таких агентств с общим штатом более 2 млн человек. За 2017 год (более свежей статистики пока нет) число таких организаций выросло на 16%.

По словам председателя Всемирной конфедерации занятости (WEC) Аннемари Мюнц, рынок труда в развитых странах стремительно меняется под воздействием таких факторов, как цифровизация и автоматизация рабочих мест при одновременном старении и урбанизация работающего населения. По ее словам, в странах ОЭСР до 14% рабочих мест могут быть автоматизированы уже в ближайшем будущем, еще 32% подвергнутся другим радикальным трансформациям. По словам представителя образовательного центра Международной организации труда Сандро Петтинео, чтобы учесть эти тренды, планируется обновить рекомендации МОТ для частных агентств занятости, а также провести для агентств и работодателей ряд образовательных программ по недискриминационному найму.

«На фоне изменений на рынке труда численность трудоустроенных с помощью частных агентств занятости также растет. В 2017 году этот показатель вырос на 19,5% — до 53 млн человек»,— говорит Аннемари Мюнц.

Большинство из этих людей — трудоустроенные путем временного найма (49 млн человек). Лидирующие позиции по предоставлению труда работников в мире занимают США (15,5 млн трудоустроенных), Китай (8,93 млн) и Бразилия (7,8 млн).

В России рынок услуг, оказываемых частными агентствами занятости, за 2018 год вырос на 14% и достиг объема 69,9 млрд руб. По данным Ассоциации частных агентств занятости, из трех сегментов этого рынка (подбор кадров, предоставление персонала и аутсорсинг) наибольший рост показал последний — он вырос на 15%, до 51,1 млрд руб. Большинство (64%) временно трудоустроенных относились к категории «белых воротничков» (офисные сотрудники, служащие, менеджеры, инженерно-технический персонал), еще 36% пришлись на рабочих промышленной и производственной сфер.

Главные причины обращения работников к агентствам, по словам главы АЧАЗ Екатерины Гороховой, это возможность официальной занятости (61% обратившихся), стабильная зарплата (49%) и возможность приобрести опыт, необходимый на постоянной должности (25%). Большинство трудоустроенных (75%) рассматривают временные проекты в качестве возможности найти постоянную работу. Более активному росту этого сегмента, по словам Екатерины Гороховой, мешает слишком короткий период разрешенного в РФ предоставления труда работников — не более чем на девять месяцев. «Он не отражает всего объема потребностей компаний — в большинстве развитых стран Европы этот период больше по меньшей мере в два раза»,— отметила она.

Анастасия Мануйлова