У правительства с авариями все будет супер С ноября мелкое ДТП можно будет оформить за 15 минут через мобильное приложение

С 1 ноября в России мелкие дорожные аварии будут оформляться за 15 минут с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Правительство одобрило концепцию нового суперсервиса, который будет доступен для 60% населения России, зарегистрированных на портале госуслуг. Первоначально предполагалось, что аварии будут оформляться при помощи телефона одного из участников ДТП, но в Белом доме настаивают на том, чтобы в оформлении использовались смартфоны всех участников аварии — вручную документальных данных вводиться не должно.

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию (возглавляет вице-премьер Максим Акимов) одобрил концепцию суперсервиса (госуслуги) по оформлению мелких аварий европротоколом без участия сотрудников ГИБДД, с помощью мобильного приложения. Время оформления аварии не будет превышать 15 минут, сообщили в Белом доме.

Власти много лет обсуждают возможность оформления мелких ДТП онлайн. Сегодня с помощью европротокола оформляется каждая третья авария, но водители вынуждены заполнять сложные бумажные извещения. ЦБ анонсировал разработку приложения «Помощник ОСАГО» еще в 2017 году. В конце 2018 года был подготовлен проект постановления о проведении пилота (“Ъ” рассказывал о нем в ноябре), но документ не утвердили. В марте разработка приложения была передана из ЦБ в Российский союз автостраховщиков (РСА).

“Ъ” удалось ознакомиться с проектом концепции, включающей дорожную карту на ближайшие три года.

Сервис будет доступен для граждан, зарегистрированных на портале госуслуг (их сегодня более 90 млн, 60% населения страны), установивших в телефон приложение. Оно будет доступно в AppStore/Google Play в октябре. Пилотный проект начнется 1 ноября в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. Авария будет оформляться с помощью смартфона одного из участников ДТП: он запускает приложение, фотографирует повреждения, описывает схему аварии, заполняет необходимые поля, вводит данные второго водителя. Формируется черновик электронного извещения — второй водитель должен его утвердить, пройдя по ссылке (ее можно прислать в мессенджер либо считать QR-код, сгенерированный приложением в смартфоне). Извещение откроется на портале госуслуг, в котором нужно авторизоваться через браузер и нажать кнопку «Согласен» или «Не согласен». Для того чтобы система заработала, должно выйти несколько нормативных актов, включая постановление правительства и два указания ЦБ.

К 1 февраля 2020 года через приложение можно будет купить или продлить полис ОСАГО, проверить коэффициент бонус-малус и лицензию страховщика, сказано в концепции.

В 2021 году оформить аварию можно будет на смартфонах двух участников ДТП, при этом запустят электронный конструктор схемы аварии (функционал приложения), уменьшится количество полей для заполнения данных, а практика электронного европротокола распространится на все регионы. В 2022 году через приложение можно будет подать заявление о возмещении убытков, заключить соглашение о размере выплаты, получить направление на ремонт. В концепции упоминается возможность оформления извещения об аварии с участием автомобилей, принадлежащих юрлицам (каршеринг, такси), но без конкретных сроков. Также обсуждается запуск «интеллектуального помощника» для качественного фотографирования ДТП, использование камер наружного наблюдения в городах для установления обстоятельств аварий.

Концепция суперсервиса в ближайшее время будет доработана, рассказал “Ъ” представитель Максима Акимова. Уже в ноябре мелкие аварии должны оформляться с помощью двух телефонов, технически это возможно, говорит собеседник “Ъ”. Водители не должны вводить данных в смартфоны вручную, сведения должны «подтягиваться» автоматически из разных систем, продолжает он. Функционал электронного оформления ДТП должен появиться не только в «Помощнике ОСАГО», но и в приложении страховых компаний и на других платформах. Возможность принятия решения о страховой выплате в электронном виде также должна быть реализована в ноябре, говорит представитель Максима Акимова.

«Официальных поручений от правительства по доработке приложения и концепции суперсервиса мы не получали, но если они поступят, будем думать, как их реализовать,— рассказал “Ъ” директор по информационным технологиям РСА Алексей Самошин.— Решение об оформлении аварии с одного телефона было принято для упрощения и ускорения запуска проекта в ноябре — чтобы понять эффективность и при необходимости доработать слабые места системы».

Иван Буранов