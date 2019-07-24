СКР возбудил уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Орловской области

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 УК РФ), в результате которого на одной из пасек в Корсаковском районе была зафиксирована массовая гибель пчел. По версии следствия, виновниками стали работники ООО «Отрадаагроинвест» (растениеводческая структура ГК «Русагро»), которые ночью 11 июля не приняли «своевременных и достаточных мер по предупреждению причинения вреда окружающей среде и имуществу граждан» при внеплановой обработке посевов яровой пшеницы. В результате на пасеке крестьянско-фермерского хозяйства погибли 323 пчелосемьи, что квалифицировано как тяжкие последствия.

Напомним, нынешним летом массовая гибель пчел была зафиксирована в республиках Удмуртия и Мордовия, Курской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Саратовской, Рязанской и других областях. Власти ряда регионов сейчас решают вопрос о компенсации ущерба, а также прорабатывают меры по предотвращению подобных ситуаций. Уголовное дело в Орловской области стало первым в своем роде.

Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов ранее заявлял, что гибель пчел в России может нанести ущерб экономике на 1 трлн руб.

Андрей Прах, Воронеж