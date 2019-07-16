Потери экономики России от гибели пчел оценили в 1 трлн рублей

Массовая гибель пчел в России может нанести ущерб экономике на 1 трлн руб., заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. «Если посмотреть на подсчеты экономистов, то РФ на сегодняшний день, по скромным подсчетам, может потерять триллион рублей» — сказал господин Маннапов на экспертном совещании в комитете Госдумы по природным ресурсам (цитата по «Интерфаксу»).

Глава комитета Николай Николаев пообещал обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию гибели пчел, а также об использовании контрафактных химикатов.

О том, что причиной гибели пчел могли стать именно пестициды, заявили в Россельхознадзоре. На массовую гибель насекомых обратили внимание в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае.