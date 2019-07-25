Здание обанкротившейся «Венциды» пойдет с молотка

Административно-производственное здание на Лиговском проспекте с земельным участком и котельной, принадлежащее обанкротившемуся ООО «Венцида», реализуют на торгах. Начальная цена за объекты составит 321,6 млн рублей. Владельцем компании-должника является предприниматель и бывший член совета директоров мясокомбината «Парнас-М» Сергей Лифшиц, который несколько лет назад был похищен.

Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ООО «Венцида», следует из данных Единого реестра сведений о банкротстве. Единым лотом планируется реализовать административно-производственный комплекс площадью 4,4 тыс. кв. м на Лиговском проспекте, д. 246 лит. Б., а также земельный участок и котельную площадью 26,5 тыс. кв. м и 468 кв.м соответственно. Начальная цена за объекты составляет 321,6 млн рублей, шаг на повышение — 5 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 августа, торги будут проведены 3 октября. Как сообщил “Ъ” конкурсный управляющий «Венциды» Алексей Голубев, якорным арендатором комплекса является дилерский холдинг «Рольф», который открыл там автосалон.

Заявленная стоимость адекватна рынку, но в ходе торгов она может увеличиться еще на 100 млн рублей, считает партнер Rusland SP Андрей Бойков. «Это классический проект по редевелопменту промышленных территорий. Вероятнее всего, инвестор пойдет по пути перевода земель в жилую зону: вносить изменения в Генплан и ПЗЗ, согласовывать ППТ. На это уйдет порядка трех лет. По завершении перевода земель под жилье возможно перепродать актив по максимальной цене одному из девелоперов»,— считает господин Бойков. Он также добавил, что на время оформления градостроительных документов логично сдавать комплекс в аренду и для этого в нем необходимо будет провести косметический ремонт.

ООО «Венцида», которое раньше управляло административно-производственным комплексом на Лиговском, сейчас находится в стадии ликвидации. Банкротный иск от кредитора Романа Басова к «Венциде» был подан в марте 2018 года, следует из картотеки арбитражных дел. Спустя месяц должник попал под наблюдение, а осенью прошлого года в его отношении было открыто конкурсное производство.

В kartoteka.ru 100-процентным владельцем ООО «Венцида» указан бизнесмен из Ленобласти Сергей Лифшиц. Он также является соучредителем еще четырех действующих компаний, видами деятельности которых являются розничная торговля пищевыми продуктами («Виктория»), услуги по доставке продуктов питания («Трейдинг Луга»), строительство жилых и нежилых зданий («Космо»), аренда и управление недвижимостью («Раритет Т»). Ранее господин Лившиц входил в состав совета директоров мясокомбината «Парнас-М» Сергея Удачина.

В конце 2015 года на «Фонтанке» появилась информация о том, что Сергея Лифшица на Выборгской набережной похитили двое людей в камуфляже, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки он вышел из лесов Приозерского района и рассказал, что его связали и заставляли подписать документы о передаче собственности, но, так и не добившись желаемого, отпустили. Позже выяснилось, что нападавшими были Александр Еремин и Николай Кулаков. Первый летом 2018 года был признан виновным в самоуправстве и получил один год условно, второй находится в розыске.

Ольга Кантемирова