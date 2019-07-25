Дно углубилось в концессию

Национальная морская дноуглубительная компания, создание которой лоббирует петербургская И.И.С., может заключить концессию с Росморречфлотом для получения гарантированного заказа. Такой вариант предлагает Минпромторг, он позволит привлечь к строительству судов российские лизинговые компании. Однако Росморречфлот, по данным “Ъ”, пока заявляет, что не готов дать такой заказ. Собеседники “Ъ” изначально называли отсутствие гарантий загрузки флота новой компании слабым местом проекта.

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг подготовил два варианта создания национальной морской дноуглубительной компании на базе петербургской «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (И.И.С.). Соответствующее письмо было направлено 27 июня главой департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борисом Кабаковым в департамент промышленности и инфраструктуры правительства (копия есть у “Ъ”). Как писал “Ъ” 4 июня, вице-премьер Юрий Борисов поручал Минпромторгу и Минтрансу проработать вопрос создания отечественного дноуглубительного флота, в том числе финансирование его строительства и локализации на российских верфях, а также обеспечение заказами.

Первый вариант — «привлечение финансирования у Королевства Нидерландов» и строительство на его территории дноуглубительных судов. Второй вариант — строительство судов с привлечением российских лизинговых компаний, что возможно, если создаваемой структуре будет гарантировано получение заказов. В последнем случае, пишет господин Кабаков, наиболее оптимальный вариант — заключение концессионного соглашения между дноуглубительной компанией и Росморречфлотом, предусматривающее гарантированный объем работ. При этом в письме отмечается, что на совещаниях Росморречфлот не подтверждал наличия гарантированного объема работ, обеспеченных финансированием. В совещаниях участвовали в том числе И.И.С. и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что проработали поручение вице-премьера Юрия Борисова и свою позицию направили в правительство. При этом официальной позиции от Минтранса в министерство не поступало. В Минтрансе “Ъ” лишь уточнили, что тоже направили свою позицию в правительство, в Росморречфлоте на запрос “Ъ” не ответили. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, говорили, что агентство не поддерживало создание дноуглубительной компании. Получить оперативный комментарий в И.И.С. не удалось. В ГТЛК тему не комментировали.

Об идее создания национальной морской дноуглубительной компании “Ъ” сообщал 15 мая. Как рассказывал инициатор проекта И.И.С., до 2022 года будет построено 15 судов, в том числе в Нидерландах, инвестиции — 20 млрд руб. Завершить создание компании планировалось к 2026 году.

В отрасли к созданию такой компании относятся неоднозначно. Хотя необходимо строить отечественный дноуглубительный флот, но неясно, как содержать такую компанию, отмечают собеседники “Ъ”. Один из источников “Ъ” говорит, что компания в первую очередь заинтересована в получении заказов на дноуглубление в Сабетте. Источники “Ъ” отмечают, что сейчас для выполнения дноуглубительных работ в Обской губе возле терминала «Утренний» был заключен контракт с компанией «Мордрага», входящей в бельгийскую DEME Group (один из мировых лидеров на рынке дноуглубления).

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что вариант привлечения финансирования со стороны Нидерландов в условиях отсутствия в существующей нормативной базе инструментов, гарантирующих получение заказов на дноуглубление в России, выглядит практически нереализуемым. При этом поддержка строительства дноуглубительного флота в РФ укладывается в общую концепцию поддержки судостроения, а концессионная схема позволит обеспечить получение заказов концессионеру и согласованную и прогнозируемую стоимость работ Росморречфлоту, заключает эксперт.

Анастасия Веденеева