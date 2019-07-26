В поисках выхода из реестра

Попадание в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) — неприятная история, которая может закрыть компании дорогу в бизнес, связанный с закупками по 223-ФЗ (закупки юрлицами) и 44-ФЗ (госзакупки), на два года. Ограничение распространяется также на предпринимателей и все компании, в которых они выступают учредителями. То есть гражданин не может создать новую компанию для участия в торгах, поскольку его ИНН содержится в РНП. Черный список таких «отлученных» лиц ведет ФАС, она и получает сведения о проблемных контрагентах, отказавшихся от заключения контракта или его не исполнивших.

Однако бывают ситуации, когда отказ от исполнения договора формально легитимен. Должна ли компания попадать в РНП, если, с одной стороны, права заказчика нарушены, а с другой — поставщик действует по закону? В начале августа разрешить коллизию предстоит Верховному суду РФ (ВС) в споре башкирского ООО «Строительное управление-820» (СУ-820) с ФАС.

В 2014 году СУ-820 выиграло аукцион на строительство и реконструкцию автодороги М-5 «Урал» (от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска), заключив контракт с ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Урал"» на 4,48 млрд руб. Через три года компания обанкротилась, летом 2017 года кредиторы приняли решение о прекращении деятельности, после чего конкурсный управляющий заявил об отказе от исполнения госконтракта на основании закона о банкротстве. В декабре уже сам заказчик объявил об отказе от контракта в связи с неисполнением поставщиком условий договора и направил в ФАС обращение о включении компании в РНП. ФАС внесла сведения в реестр, компания с этим не согласилась, спор перешел в суд.

Суды трех инстанций поддержали ведомство, обосновав это ссылкой на 44-ФЗ. В нем говорится, что поставщик включается в РНП в случае одностороннего отказа от договора. После этого компания обратилась в ВС, указав на противоречия в законах о торгах и банкротстве. В своей жалобе СУ-820 сослалось на то, что закон «О несостоятельности» позволяет управляющему отказаться от договора, если его исполнение препятствует восстановлению платежеспособности должника.

Теперь перед ВС стоит вопрос о превалировании закона о банкротстве над законом о госзакупках, который нижестоящие суды проигнорировали, говорит гендиректор юридической компании «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина. Кроме того, будущее решение ВС важно с точки зрения защиты прав подрядчиков — сейчас включение в РНП суды подтверждают массово (за исключением вопиющих злоупотреблений со стороны заказчика или небрежности ФАС), а решение ВС может облегчить исключение из него. И даже если компания в итоге ликвидируется, ее учредители и дальше смогут участвовать в закупках.