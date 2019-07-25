«Система» сеет инвестиции

Венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC вместе с партнерами инвестировал $4,2 млн в британского разработчика в сфере оптимизации поставок сельскохозяйственной продукции KisanHub. Компания работает в Великобритании и Индии, но планирует выход и на российский рынок. У ее продукта уже немало конкурентов, в том числе и отечественных, предупреждают эксперты.

Британский разработчик платформы для оптимизации поставок сельскохозяйственной продукции KisanHub привлек $4,2 млн, лид-инвестором выступил венчурный фонд АФК «Система» Sistema_VC, рассказали “Ъ” в фонде. В раунде также участвовали британские фонды Notion Capital и IQ Capital, лидировавшие в двух предыдущих раундах инвестиций в KisanHub в 2016 и 2018 годах. Стартап ранее привлек в общей сложности более $2,4 млн.

Компания работает «на стыке точного земледелия, больших данных, облачных вычислений, машинного обучения и мобильных технологий», уточняют в Sistema_VC. Она предлагает компаниям оптимизацию, позволяющую уменьшить влияние сезонных рисков на урожайность и сэкономить ресурсы. Бизнес-модель KisanHub строится на продаже лицензий, ее продукты используют 14 корпоративных клиентов, в том числе крупнейший в мире производитель пива AB InBev.

В KisanHub сообщили, что намерены выйти на российский рынок, где уже ищут перспективных партнеров. «Мы ведем обсуждение с нашими контактами в России, рассчитываем начать внедрение продуктов с выбранными клиентами в посевном сезоне 2020 года»,— передал “Ъ” представитель британского стартапа. Там уточнили, что в качестве потенциальных клиентов в России будут рассматривать предприятия пищевой промышленности и поставщиков свежих продуктов.

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» уже несколько лет внедряет «умные» мониторинговые и аналитические платформы, которые повышают эффективность бизнеса, в растениеводческих и животноводческих хозяйствах, сообщил его гендиректор Андрей Недужко. Появление IT-платформ для оптимизации цепочки поставок позволит участникам рынка снизить затраты, расширить контроль за производством и будет способствовать повышению прозрачности и прогнозируемости, уверен господин Недужко.

В «АФГ Националь» подтверждают, что технологии, подобные KisanHub, интересны российским агрохолдингам. По словам представителя компании, большую часть функционала KisanHub «АФГ Националь» уже внедряет в пилотном режиме с использованием других систем, которые в России уже достаточно широко распространены.

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, подобных KisanHub продуктов «десятки, если не сотни», в том числе на российском рынке. Наиболее известные отечественные сервисы — ExactFarming и Intterra. Рынок таких платформ растет последние пять лет, все они рассматривают для экспансии Россию, уточняет эксперт, но крупных успешных выходов иностранных продуктов на наш рынок пока не было. Основной функционал у большей части продуктов похож, рассказывает господин Сизов: программы позволяют вносить данные о ходе сева, количестве удобрений, полученном урожае, получать уведомления о начале уборки и пр. Также возможны интеграция с глобальными системами слежения за погодой, контроль сельхозтехники через датчики и планирование бюджета.

Дмитрий Шестоперов, Анатолий Костырев