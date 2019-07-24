ФАС потребовала разорвать контракт с «Новапортом» на строительство аэропорта в Иркутске

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала заново выбрать инвестора для нового терминала аэропорта Иркутска. Ранее заключенный контракт со структурами бизнесмена Романа Троценко ООО «Новапорт» и ООО АЕОН будет расторгнут, так как выбор инвестора, как установило ведомство, проходил с нарушениями.

«Нарушение выразилось в заключении и участии в соглашении между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, которое привело к ограничению доступа на рынок выполнения работ по реализации инвестиционного проекта строительства»,— сообщается на сайте ФАС.

Ранее ФАС обвинила сотрудников структур бизнесмена Романа Троценко «Новапорт» и AEON в воспрепятствовании проверке в рамках расследования дела о нарушение антимонопольного законодательства.

Иркутская область в 2018 году объявила, что новый терминал в действующем аэропорту построят «Новапорт» и компания «Рампорт аэро». Инвестор был выбран без конкурса, несмотря на то что о своем интересе к проекту говорили также «Базовый элемент» Олега Дерипаски и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга.

«Новапорт» — крупнейший в России аэропортовый холдинг. В него входят 16 региональных аэропортов. Холдинг на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестиционному фонду Meridian Capital. По итогам прошлого года аэропорты компании обслужили 18,4 млн пассажиров.

О выборе инвесторов аэропорта Иркутска читайте в публикации “Ъ” «"Ростех" вернулся на Байкал».