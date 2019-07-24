Перевозчика на маршруте Краснодар - Симферополь оштрафовали за отсутствие страховки

Cуд обязал индивидуального предпринимателя, работающего на автобусных перевозках на маршруте Симферополь — Краснодар — Симферополь, выплатить 100 тыс. руб. за перевозку пассажиров с нарушениями законодательства. По информации Объединения автопассажирских перевозчиков, при проведении планового осмотра автобуса Mercedes-Benz в нем не оказалось договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда здоровью и имуществу пассажиров.

Отмечается также, что поездки проходили с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния автобуса и без проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя. Свидетели якобы подтверждают регулярные и оплачиваемые перевозки, организованные предпринимателей при помощи сайтов blablacar.ru и perevezycrimea.ru по маршруту Симферополь – Краснодар – Симферополь.

Василий Хитрых