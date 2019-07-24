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Проект санации «Уфахимпрома» интересует французскую SUEZ

Французская компания SUEZ заинтересована в санации территории закрытого после фенольной аварии 1989 года предприятия «Уфахимпром», где сохраняются участки, зараженные диоксинами. По данным пресс-службы главы Башкирии, с компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает ее участие в развитии системы «Умный город» в Уфе, а также ликвидации накопленного экологического ущерба от производственной деятельности.

Ранее SUEZ была задействована в проекте «Башнефти» по строительству биологических очистных сооружений на «Уфанефтехиме».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил сегодня журналистам, что ситуация на территории «Уфахимпрома» «ужасная». К этому выводу, по его словам, пришли участники «большой инспекции», проведенной вчера на территории завода с участием сити-менеджера Уфы Ульфата Мустафина. При этом врио главы затруднился сказать, какое влияние на экологию города сегодня оказывает «Уфахимпром».

На проект санации «Уфахимпрома», стоимость которого в 2016 году власти Уфы оценивали в 2 млрд руб., планируется привлечь федеральные средства. «У нас есть партнер, который хочет и, главное, умеет это делать,— сообщил Радий Хабиров, комментируя предполагаемое участие в санации компании SUEZ.— Если мы проведем все мероприятия, там освобождается шикарная территория под индустриальный парк. Пока у нас очень неплохо идет».

В апреле мэрия Уфы заказала проект работ стоимостью 25 млн руб. по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории «Уфахимпрома» питерскому ООО «Размах ГП». Он должен быть подготовлен к 15 ноября и пройти общественные слушания.

Наталья Павлова


Что происходит на территории "Уфахимпрома"

Природоохранная прокуратура через суд обязала мэрию Уфы соблюсти особый режим использования загрязненных территорий бывшего завода «Уфахимпром», ставшего причиной фенольной катастрофы 1989 года. Ведомство сделало вывод, что участки и помещения предприятия используются бесконтрольно, иногда самозахватом, что уже привело к распространению вредных веществ — диоксина и фенола — за его пределы. В течение года мэрия должна провести полное обследование территории завода — его почвы, вод, материалов зданий. В городской администрации с таким решением суда не согласны.

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