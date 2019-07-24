Проект санации «Уфахимпрома» интересует французскую SUEZ

Французская компания SUEZ заинтересована в санации территории закрытого после фенольной аварии 1989 года предприятия «Уфахимпром», где сохраняются участки, зараженные диоксинами. По данным пресс-службы главы Башкирии, с компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает ее участие в развитии системы «Умный город» в Уфе, а также ликвидации накопленного экологического ущерба от производственной деятельности.

Ранее SUEZ была задействована в проекте «Башнефти» по строительству биологических очистных сооружений на «Уфанефтехиме».

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сообщил сегодня журналистам, что ситуация на территории «Уфахимпрома» «ужасная». К этому выводу, по его словам, пришли участники «большой инспекции», проведенной вчера на территории завода с участием сити-менеджера Уфы Ульфата Мустафина. При этом врио главы затруднился сказать, какое влияние на экологию города сегодня оказывает «Уфахимпром».

На проект санации «Уфахимпрома», стоимость которого в 2016 году власти Уфы оценивали в 2 млрд руб., планируется привлечь федеральные средства. «У нас есть партнер, который хочет и, главное, умеет это делать,— сообщил Радий Хабиров, комментируя предполагаемое участие в санации компании SUEZ.— Если мы проведем все мероприятия, там освобождается шикарная территория под индустриальный парк. Пока у нас очень неплохо идет».

В апреле мэрия Уфы заказала проект работ стоимостью 25 млн руб. по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории «Уфахимпрома» питерскому ООО «Размах ГП». Он должен быть подготовлен к 15 ноября и пройти общественные слушания.

Наталья Павлова