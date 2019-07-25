Французский игристый

По информации L’Equipe, футбольный клуб «Краснодар» достиг договоренности о трансфере французского полузащитника Реми Кабелла, который последние два сезона провел в «Сент-Этьене». По данным популярного издания, кубанцы заплатят за новичка €12 млн, и в таком случае это будет самое дорогое приобретение команды Сергея Галицкого в нынешнее летнее трансферное окно. Кабелла призван усилить «Краснодар», которому уже совсем скоро предстоит дебютировать в квалификации Лиги чемпионов.

Этим летом «Краснодар» проводит самую широкомасштабную трансферную кампанию в Российской премьер-лиге, что прежде всего, конечно, обусловлено дебютом клуба в Лиге чемпионов. Уже 7 августа «быки» стартуют в третьем квалификационном раунде турнира и примут на своем поле авторитетный португальский «Порту». Укреплять состав они начали еще в конце прошлого сезона и в итоге подписали контракты с пятью новичками, трое из которых имеют опыт выступления за национальные сборные: россиянин Руслан Камболов, голландец Тонни де Вилена и швед Маркус Берг. Очередным приобретением краснодарцев, судя по всему, станет Реми Кабелла, в чьем активе тоже есть несколько матчей за сборную Франции. Более того, он даже попал в заявку на чемпионат мира 2014 года, пусть и просидел весь турнир в запасе.

Хотя французу так и не удалось закрепиться в главной команде страны, его клубная карьера развивалась достаточно успешно. На родине он выступал за «Монпелье», с которым в 2012 году завоевал чемпионский титул, «Марсель» и «Сент-Этьен», а также поиграл в Английской премьер-лиге за «Ньюкасл», так что был востребован в серьезных клубах. С тем же «Сент-Этьеном» в прошлом национальном первенстве он занял четвертое место, причем его роль в этом достижении команды весьма велика. 29-летний уроженец Аяччо считается атакующим полузащитником, который способен и забить, и создать голевую ситуацию для партнера. В 37 матчах сезона-2018/19 он десять раз поразил ворота соперников и отдал пять результативных передач. Миниатюрный (ростом 171 см) и техничный футболист, чем-то напоминающий уругвайца Маурисио Перейру, который в последние годы был основным плеймейкером «Краснодара», должен подойти кубанцам по стилю.

По информации L’Equipe, российский клуб заплатит за французского хавбека €12 млн. В таком случае это будет самое дорогое приобретение команды Сергея Галицкого в нынешнее летнее трансферное окно. Напомним, в €9 млн, по данным портала transfermarkt, ей обошелся переход Тонни де Вилены из «Фейенорда». На бразильца Кайо и датчанина Юнеса Намли владелец «Краснодара» потратил €3 млн и €2 млн соответственно. Руслан Камболов достался за символические €400 тыс., а Маркус Берг и вовсе перешел на правах свободного агента. Кроме того, краснодарцы предложили Кабелла очень выгодные условия личного контракта. По сведениям L’Equipe, в России он будет зарабатывать втрое больше, чем дома, а именно €3 млн в год. Всего же соглашение рассчитано на три года и €9 млн. Получив столь щедрое предложение, француз якобы попросил руководство «Сент-Этьена» продать его.

Кстати, отметим, что бронзовый призер прошлого чемпионата России очень грамотно работает на трансферном рынке и пока ни за кого не переплатил. Того же Кабелла уже упоминавшийся ресурс transfermarkt оценивает в €14 млн. Аналогичный ценник был у де Вилены. Также кубанцы сэкономили на трансферах Камболова, Намли и Берга. При этом новички уже приносят клубу конкретную пользу. Например, Намли и де Вилена забили первые голы в премьер-лиге и помогли «Краснодару» добиться победы над «Уфой» во втором туре. Как и Камболов, они сразу стали игроками стартового состава, чему, правда, в некоторой степени способствовали и травмы старожилов команды — Юрия Газинского и Виктора Классона. В любом случае новобранцы пришлись ко двору, да и Берг наверняка найдет свое место на поле. Все-таки за плечами шведского форварда более 70 матчей за сборную, в том числе на самом высоком уровне — на чемпионатах мира и Европы.

Александр Ильин