В Казани пройдет пикет против установки камер наблюдения в мечетях

Татарские активисты получили согласие мэрии Казани на проведение пикета «в защиту конституционных прав мусульман». Об этом сообщил «Ъ-Казань» один из организаторов Раис Хабиров. По его словам, на пикете участники выступят против «тотальной слежки за мусульманами» и установки камер в мечетях. Акция запланирована на 25 июля в сквере Тинчурина, отметил активист.

Напомним, ранее имам мечети Миргазиян Абдуррауф выступил против оснащения культовых учреждений видеокамерами по правительственной программе «Безопасный город», которая предусматривает идентификацию и распознавание лиц. Власти Татарстана заявили, что не причастны к установке камер.

Подробнее об установке камер в мечетях Казани читайте в материале «“Слежка и шпионаж запрещены в исламе”».

“Ъ-Казань”