«Слежка и шпионаж запрещены в исламе»

В Татарстане религиозный служитель выступил против оснащения мечетей видеокамерами по правительственной программе «Безопасный город», которая предусматривает идентификацию и распознавание лиц. Имам-хатыб казанской мечети Миргазиян Абдуррауф Забиров пожаловался генпрокурору РФ Юрию Чайке на «неправомерные действия» чиновников Татарстана и «незаконное вмешательство» правоохранительных органов в деятельность религиозных организаций и частную жизнь мусульман. В управлении считают, что видеонаблюдение «не нарушает конституционные права прихожан».



Имам-хатыб казанской мечети «Миргазиян» Абдуррауф Забиров пожаловался генпрокурору РФ Юрию Чайке на «незаконное вмешательство» в деятельность религиозных организаций и частную жизнь мусульман со стороны чиновников Татарстана. Об этом “Ъ” рассказал адвокат Руслан Нагиев, который подготовил заявление. В жалобе (копия есть у “Ъ”) сказано, что в конце мая в адрес ДУМ республики поступило письмо компании «Таттелеком» с просьбой предоставить доступ в мечети Казани, чтобы провести обследование перед установкой видеокамер. В письме пояснялось (копия также есть у “Ъ”), что «готовится к реализации проект по оснащению системой видеонаблюдения мечетей Казани по заказу министерства информатизации и связи республики».

Абдуррауф Забиров указывает, что ни ДУМ, ни имамы мечети с просьбой об установке камер не обращались. Он считает, что фактически власти «навязывают установку систем видеонаблюдения за прихожанами с передачей информации на серверы правоохранительных органов». Он называет сбор информации о гражданах и их частной жизни без их согласия «недопустимым» и противоречащим Конституции РФ и закону «О свободе совести», которые гарантируют «охрану религиозной тайны». Имам просит господина Чайку провести проверку действий чиновников и принять «меры прокурорского реагирования».

Господин Забиров рассказал “Ъ”, что в начале июня к нему уже приходили представители «Таттелекома». «Сказали, что мечеть должна установить отдельный шкаф и будет выход на серверы ФСБ». Глава мечети отказался от установки камер, но полагает, что «теперь чиновники и силовики будут давить на имамов, чтобы те согласились». «Пусть они спросят мнение прихожан, если у нас страна не тоталитарная, а демократическая. Они что? Будут снимать лица наших матерей, наших жен? Это аморально!» — возмутился имам. Он добавил, что «слежка и шпионаж считаются запретными» в исламе: «Это харам!»

Абдуррауф Забиров подчеркнул, что на территории возглавляемой им мечети уже есть восемь видеокамер наблюдения. Он общался с прихожанами по поводу установки новых камер во время пятничной молитвы и «все категорически против». Имам доложил об этой ситуации руководству ДУМ Татарстана. По словам господина Забирова, против камер выступают также в других мечетях, например в комплексе «Туган авылым». «Кому надо, пусть перед своими яхтами и виллами поставит камеры слежения. А у нас храм, куда люди приходят расслабиться, получить умиротворение». Он также сравнил ситуацию с Китаем, где власти следят за мусульманами-уйгурами. «У нас этому однозначно не бывать. Это противоречит нашим религиозным ценностям»,— настаивает господин Забиров.

Установку камер в мечетях подтвердили в ДУМ Татарстана. Однако в пресс-службе управления “Ъ” заверили, что видеонаблюдение «не нарушает конституционные права прихожан на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных». «Система видеонаблюдения является наиболее современным и надежным инструментом для обеспечения безопасности в местах большого скопления людей»,— считают в ДУМ.

В управлении отметили, что камеры будут установлены в рамках программы «Безопасный город», которая реализуется «с целью повышения общего уровня общественной безопасности» и «предотвращения угрозы безопасности жизни граждан, в том числе и террористической». Напомним, что в конце прошлого года правительство Татарстана утвердило концепцию развития комплекса «Безопасный город» на 2018–2022 годы. Она предполагает непрерывное видеонаблюдение в общественных местах, административных зданиях, образовательных и культурных учреждениях, аэропортах, ж/д и автовокзалах, а также включает систему идентификации и распознавание лиц. Видеонаблюдение внедряется с 2005 года.

«Вопросы регулирования деятельности культовых учреждений находятся исключительно в ведении духовного управления. Принципы светского государства исключают наше участие в управлении этими объектами»,— заявила вчера “Ъ” представитель аппарата президента Татарстана Лилия Галимова. Вместе с тем она добавила, что вопрос установки камер «продиктован необходимостью обеспечить меры безопасности и исключительно в интересах прихожан»: «Такая работа в рамках проекта “Безопасный город” проведена во многих общественных местах».

«Установка камер видеонаблюдения однозначно является вмешательством в право на уважение частной жизни и свободу вероисповедания. Вопрос в том, насколько оно обоснованно и соблюдена ли процедура»,— считает правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Он отмечает, что «администрация религиозной организации, владеющей мечетью, вправе установить камеры, уведомив посетителей». «Если же это происходит по инициативе властей, то никакого разумного оправдания я не вижу»,— заключил он.

Кирилл Антонов