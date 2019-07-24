Владельцам реставрируемых усадеб увеличат налоговый вычет

Покупателям реставрируемых жилых помещений, являющихся объектом культурного наследия, могут увеличить имущественный налоговый вычет с 2 млн до 4 млн руб. Соответствующий законопроект, разработанный Минкультом, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается увеличить имущественный налоговый вычет для граждан с 2 млн до 4 млн руб. в случае приобретения жилого дома или квартиры, являющихся объектами культурного наследия»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Если недвижимость приобретается или реставрируется в кредит, собственникам предполагается предоставить возможность возвращения налогового вычета в сумме расходов на погашение процентов, но не более 6 млн руб. (сейчас возможно вернуть вычет только с 3 млн руб.).

Кроме того, покупателей такой недвижимости могут освободить от уплаты земельного налога (сроком на семь лет) и налога на имущество. В настоящее время от налога на имущество освобождены только собственники объектов федерального значения, эту налоговую льготу предлагается распространить и на региональный и местный уровень.