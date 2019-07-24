«Кутюрные техники тоже с российскими корнями»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, чем дизайнера Юлию Янину вдохновили императрица Елизавета Петровна и королева Виктория.

В июле в Париже в дни недели haute couture свою новую коллекцию осень-зима 2020 представила Юлия Янина. Эта коллекция Yanina Couture посвящена двум женщинам — российской императрице Елизавете Петровне и английской королеве Виктории. Две такие разные правительницы, но обе определенно законодательницы мод. Юлии Яниной рассказывает о Елизавете Петровне так: «Она очень много сделала для русского государства, развивала культуру, науку, образование. При этом она оставалась женщиной — роскошной, кокетливой, известной модницей. После нее осталось роскошное наследие — более 15 тыс. платьев. Ее невероятные наряды, корсеты, рюши, огромные рукава, невероятные неглиже с кружевом, тайны, любовь, интриги — все в этой коллекции».

И полная противоположность ей — Виктория — тоже в этой коллекции. Ассоциации с нею — глухие воротнички, объемные рукава, сдержанные и одновременно богатые платья. Это уже 16-я коллекция, представленная Яниной в Париже. Бренд показывает их здесь последние восемь лет. При этом ритейл во Франции только в планах. Почему Париж? Отвечает Янина: «Для каждого дизайнера Париж — это мечта, это Мекка мировой моды, и все стремятся представить свою коллекцию там, тем более только в Париже существует неделя haute couture».

Еще до Парижа Янина, тогда по приглашению мэра Рима, показывала коллекцию на Alta moda. Как вспоминает Юлия, «это было как открыть двери в большой мир». Но ждал ли этот мир кутюрный русский бренд? «Когда мы начинали, это были только русские клиенты, а сейчас это клиенты со всего мира, и это и делает наш бренд международным», — рассказывает Янина. Существует бренд уже 25 лет, то есть это проверенный временем российский «кутюр». Сами кутюрные техники тут тоже с российскими корнями: «Мы реанимируем многие забытые техники вышивки и гордимся тем, что большая команда вышивальщиц все делает в России. Мы их собираем, воспитываем, стараемся, чтобы они погрузились в атмосферу модного дома. Наши коллекции очень часто обращаются к истории русского костюма».