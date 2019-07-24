Апелляция отказала воронежской Центрально-Черноземной плодово-ягодной компании в споре со страховщиком

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, Двадцатый арбитражный апелляционный суд в Туле оставил без изменения решение арбитражного суда Рязанской области, который 8 апреля неожиданно отказал во взыскании ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) 204 млн руб. с местной страховой компании «Опора» за уничтоженный заморозками урожай яблок.

Ключевым предметом спора стали происшедшие 11 мая 2016 года в Новоусманском районе Воронежской области заморозки. По данным ЦЧПЯК, ночью температура опустилась ниже нуля и комиссия с участием метеорологов выявила повреждение завязи яблонь. Сад площадью 1,28 тыс. га был застрахован в 2016 году, в том числе от заморозков, на сумму 341,8 млн руб. (первый взнос составил 16,2 млн руб.). Аграрии предоставили документы, страховая компания произвела предварительную выплату — 5,6 млн руб., но от дальнейших отказалась. Общая сумма убытка составила 209,9 млн руб. Учредители «Опоры» утверждают, что страховой случай по договору не наступил и ЦЧПЯК пытается их обмануть. В Национальном союзе агростраховщиков (НСА) считают решение первой инстанции и апелляции закономерным итогом рассмотрения результатов многочисленных экспертиз.

Подробнее о решении первой инстанции — в материале “Ъ-Черноземье” «У воронежских яблок рухнула “Опора”».

Олег Мухин