Госдума понизила НДС на фрукты и ягоды и повысила на пальмовое масло

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Документ был инициирован председателем Госдумы Вячеславом Володиным и представителями всех фракций.

Законопроект устанавливает пониженную ставку НДС в размере 10% в отношении операций по реализации фруктов и ягод, включая виноград. Однако в операциях по реализации пальмового масла будет применяться стандартная ставка НДС 20% вместо 10%. Доходы от повышения ставки на масло «направлять на реализацию мероприятий по повышению продуктивности в молочном скотоводстве» в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2025 годы».

Ранее господин Володин отмечал, что отмена налоговых льгот продиктована «заботой о здоровье граждан».

Пальмовое масло — один из самых используемых в производстве молочных продуктов растительных жиров. Минсельхоз ранее предлагал запретить добавлять растительные жиры в молочные продукты. С 1 июля 2018 года должны были вступить новые правила маркировки молочной продукции, содержащей растительные жиры, но позднее эту категорию по инициативе производителей молока исключили из списка товаров, подлежащих обязательной электронной ветеринарной сертификации.

О льготном НДС на фрукты и ягоды — в материале “Ъ” «Российским садоводам не дали преференций».