Радий Хабиров не исключает участия в дебатах

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который баллотируется на должность главы региона от партии «Единая Россия», сегодня не исключил, что примет участие в предвыборных дебатах. На встрече с журналистами он сообщил, что на дебаты его «активно уговаривают коллеги», но дал понять, что окончательного решения пока не принял.

Радий Хабиров напомнил, что когда он работал в администрации президента России (2008-2016 годы), была установка «наш кандидат на дебаты не идет», и «был перечень обоснований, почему». Однако сейчас, сообщил он, «мы готовимся к ним» (к дебатам.— "Ъ-Уфа").

Врио главы дал понять, что от участия в дебатах, с одной стороны, его останавливает отсутствие такой культуры в республике, с другой, тот факт, что сам он раньше в них никогда не участвовал и не имеет такого опыта.

«Я свидетель ситуации, когда дебаты очень сильно влияют (на результаты выборов.— "Ъ-Уфа"). К ним надо быть готовым. Там много хитрых, эпатажных схем. Ты можешь быть там самым умным, твои слова будут сами честными, обоснованными и аргументированными, но ты проиграешь и будешь самый несимпатичный, условно говоря»,— заметил он.

При этом, добавил Радий Хабиров, ему самому интересна другая сторона дебатов — «смысл в том, чтобы чтобы погрузить человека в определенный стресс и посмотреть, как он будет из него выбираться». «Ну, давайте попробуем»,— заключил он на встрече с журналистами.

Как политологи комментировали отказ Радия Хабирова от участия в дебатах, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Первым пошел»

Наталья Павлова