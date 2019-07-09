Первым пошел

Центризбирком Башкирии вчера зарегистрировал первого кандидата на пост главы республики. Им стал Радий Хабиров, временно исполняющий эти обязанности с октября 2018 года. По информации „Ъ“, господин Хабиров предложил на пост сенатора кандидатуры депутата Госдумы Павла Качкаева, действующего сенатора Лилии Гумеровой и бывшего мэра Стерлитамака Спартака Галеева. Он заявил, что в предвыборных дебатах участвовать не намерен равно как и вести активную избирательную кампанию. По мнению политологов, традиционный для таких регионов как Башкирия отказ основного кандидата от участия в дебатах не только лишает избирателей удовольствия быть наблюдателями реальной политической борьбы, но и создает ощущение, что его лишают права выбора.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, выдвинутый «Единой Россией», вчера первым получил регистрацию кандидата на должность главы республики. Его штаб предоставил в Центризбирком 476 подписей муниципальных депутатов в поддержку выдвижения. Все они были признаны достоверными, сообщила секретарь комиссии Марина Долматова. Председатель ЦИК Илона Макаренко вручила кандидату удостоверение, и эта процедура сопровождалась бурными аплодисментами участников заседания.

Выборы главы региона пройдут 8 сентября. На эту должность выдвинуты 13 кандидатов. Регистрация завершается 21 июля.

Сразу после регистрации господин Хабиров сделал несколько заявлений журналистам. В то время, как улицы пестрят плакатами с его изображением и слоганом «Счастье работать дома», Радий Хабиров сообщил, что «особо никакой предвыборной кампании» вести не намерен, так как в отличие от других кандидатов рассказывать о себе ему не нужно. «Я постоянно в работе. За это время у людей есть возможность увидеть, хорошо или плохо я работаю»,— сказал господин Хабиров. Он также не намерен участвовать в дебатах, так как с людьми общается «и утром, и вечером, и на улице, и под улицей — везде», и сомневается, что «за три-пять минут дебатов» о нем узнают что-то существенное. Наконец, он заявил, что в случае избрания назначит премьер-министра, пост которого пустует с ноября 2018 года. «Однозначно в республике должен быть премьер-министр, потому что республика большая», «очень большой объем работы, и его как-то нужно солидарно выполнять», отметил он, добавив, что с кандидатом на эту должность пока не определился.

По информации „Ъ“, в документах, направленных в ЦИК Радий Хабиров предложил на должность сенатора от представительной власти региона трех кандидатов — действующего сенатора Лилию Гумерову, депутата Госдумы Павла Качкаева и бывшего сити-менеджера Стерлитамака Спартака Галеева.



Перед заседанием Центризбиркома Радий Хабиров в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» сообщил, что «пока есть силы», продолжит практику «ручного управления» регионом, так как она позволяет «продавливать или дожимать решения». Он также отметил, что не планирует менять систему избрания глав муниципалитетов или сокращать их полномочия, так как система назначения в действующем виде (глав администраций назначают по контракту муниципальные депутаты) «адекватна» уровню развития общества, а урезание полномочий сделает глав «совсем уж номинальными людьми».

Требовать от федерального центра расширения полномочий региона смысла, по мнению Радия Хабирова, тоже нет, так как сейчас главной задачей является получить для республики «огромные деньги для реализации национальных проектов».

Тогда же господин Хабиров еще раз выступил против башкирских националистов, пригрозив «личной вендеттой» всем, кто «посягает на дружбу народов». Использование «каких-либо национальных организаций в политических целях недопустимо», заявил он.



Комментируя в очередной раз факт выдвижения от партии «Единая Россия», врио главы сообщил, что о выборе другого сценария вопрос даже не стоял. «Да, эксперты говорят, что я потеряю какие-то проценты. Ну ладно, потеряю»,— отметил он и добавил, что на выборах считает важным «избраться без шлейфа скандалов, который будет преследовать до следующих выборов». За нарушения в ходе выборов на местах господин Хабиров пообещал «бить по голове и по рукам».

Политологи отмечают, что заявления врио главы надо делить на те, что сделаны для избирателей и те, что сделаны для элит и федерального центра. «Разумеется, Хабиров ведет избирательную кампанию, но это кампания референдумного типа — за или против Хабирова, так как серьезных оппонентов у врио главы республики нет,— отмечает политолог Сергей Маркелов.— Риск такой инерционной кампании состоит в том, что она гасит явку. По большому счету такую кампанию себе может позволить только Путин (Владимир Путин, президент РФ.— „Ъ“). Отказываясь от дебатов, Радий Хабиров лишает избирателей, у которых и так небольшой выбор серьезных кандидатов, еще и удовольствия стать свидетелями не опосредованного, прямого публичного диалога».

«“Я не веду кампанию, я просто работаю” — это традиционная позиция политиков, находящихся у власти,— отмечает политолог Аббас Галлямов.— С имиджевой точки зрения предстать в роли видного государственного деятеля, поднявшегося над текучкой и решающего масштабные государственные задачи,— позиция выгодная. Но в некоторых случаях она перестает работать. Именно это происходит сейчас в России: избиратель перестает доверять политическому курсу, проводимому президентом страны, и отсутствие выбора его больше не устраивает. Формулировку о том, что врио главы не ведет кампании, равно как и его отказ от дебатов избиратель воспринимает как то, что его лишают права выбора». Что касается жесткой риторики в адрес националистов, то «это обязательный ритуал, который надо исполнить, чтобы удовлетворить Москву», отмечает Аббас Галлямов.

Политолог Александр Кынев согласен, что на националистическую тему «центр, несомненно, реагирует болезненно». Отказ врио главы от активной избирательной кампании политолог называет «уловкой непонятно для кого». «Законодателем этой моды был еще Аман Тулеев, заявлявший, что будет заниматься делом, а не выборами, но фактически кампания шла»,— напоминает собеседник. Комментируя отказ Радия Хабирова от участия в дебатах, Александр Кынев отмечает, что «для авторитарных регионов это стандарт — на дебаты ни один глава Башкирии не ходил»: «Никакого практического смысла первому лицу идти на дебаты с теми, кого он сам подобрал себе в конкуренты, нет. А яркая избирательная кампания ему не нужна, потому что чем ярче она будет, тем больше недовольных придет на избирательные участки».

Наталья Павлова, Майя Иванова