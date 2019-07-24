Прокуратура Татарстана проверит жалобы крановщиков на нарушение техники безопасности

Прокуратура Татарстана проверит жалобы на условия труда объединения «Крановщиков Казани», сообщили в надзорном ведомстве. В случае обнаружения нарушений трудового законодательства будут введены меры прокурорского реагирования.

Накануне «Крановщики Казани» выдвинули ряд требований и пригрозили забастовсками. В частности, объединение жалуется на нарушение трудового законодательства и правил техники безопасности на строительных объектах, а также работников не устраивают зарплаты — по их мнению, они не соответствуют условиях их труда.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана поддержало требования крановщиков. «Мы полностью согласны и поддерживаем требование крановщиков в части обеспечения порядка в сфере безопасности труда и исправности оборудования, полного и всестороннего соблюдения норм Трудового кодекса РФ»,— говорится в сообщении министерства.

“Ъ-Казань”