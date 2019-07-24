Южная Корея сообщила о «глубоком сожалении» России из-за инцидента в воздухе над Японским морем

Представитель президента Южной Кореи Юн До Хан заявил, что Минобороны РФ выразило «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком накануне. По его словам, Минобороны проведет проверку и «предпримет необходимые шаги».

Представитель отметил, что российский самолет нарушил южнокрейское воздушное пространство из-за технической ошибки. «Россия уважает международное право, а также внутреннее право… Россия не намеренно вторглась в воздушное пространство Южной Кореи»,— сказал представитель президента (цитата по «Рёнхап»).

Юн До Хан отметил, что российская сторона запросила у южнокорейской данные о произошедшем нарушении.

Напомним, российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Истребители ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в воздушное пространство в районе острова Токто (Такэсима), которое южнокорейские власти считают своим. Минобороны РФ отрицает, что по российским военным самолетам открывался предупредительный огонь.

По данным министерства, два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря. Зона опознавания ПВО была в одностороннем порядке установлена властями Южной Кореи в 2013 году в ответ на создание аналогичной зоны Китаем. Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, сообщили в МО РФ.

В министерстве также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пять самолетов — три мнения».