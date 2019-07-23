Сеул обвинил военные самолеты РФ в нарушении воздушного пространства

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство, передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны. Оно заявило, что инцидент произошел у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты. Деталей министерство не предоставило.