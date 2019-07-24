Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

КНР выступает за полный запрет ядерного оружия, говорится в Белой книге по национальной обороне. «Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС). При этом Пекин никогда не применит ядерное оружие первым.

В Белой книге также сообщается, что международный режим нераспространения оружия «скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и сталкивается с новыми вызовами». При этом в мире все чаще появляются нетрадиционные угрозы безопасности, в частности, киберугрозы.

«Основополагающими целями Китая в области обороны и безопасности в новую эру станут сдерживание и противодействие агрессии, обеспечение национальной политической, общественной и социальной безопасности, противостояние и сдерживание "независимости Тайваня", подавление сторонников сепаратистских движений, таких как "независимость Тибета" и создание "Восточного Туркестана"»,— говорится в Белой книге.

О том, что как сейчас устроена китайская армия, — в спецпроекте “Ъ”.