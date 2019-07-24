В «Колизее» разместится Drive Fitness

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, ГК «РИАЛ», владеющая ТЦ «Колизей-Atrium», согласовала со своим финансовым партнером Сбербанком сдачу в аренду помещений в торговом центре федеральной сети Drive Fitness. Эти сведения „Ъ-Прикамье“ подтвердили в ГК «РИАЛ».

Сейчас арендатором помещений является ООО «Эльбрус» (оператор клуба Coliseum). Ранее собственник помещений уведомил его о расторжении договора аренды из-за долгов в 9 млн руб. Фитнес-клуб Coliseum существует уже 13 лет, в свое время он стал первым заведением премиум-сегмента. Число клиентов — около 4 тыс. плюс до 15 тыс. контактов в базе.

Предполагается, что новый арендатор договорится с прежним об условиях передачи клиентской базы. Как ожидается, само помещение закроется на ремонт и откроется через три месяца, ориентировочно к ноябрю.

В Drive Fitness входит 12 фитнес-клубов (девять в Екатеринбурге, три в Тюмени). Ранее сеть собиралась разместиться в БЦ Green Plaza (Пермь, ул. Куйбышева, 95б), выкупив часть его помещений, однако Сбербанк не согласовал сделку. Головная компания сети (ООО «Аэро-Фитнес»), по данным kartoteka.ru, создана в 2013 году, зарегистрирована в Екатеринбурге. Совладельцами являются Роман Вальчук (95% долей) и Ирина Севрюк (5%). Господину Вальчуку принадлежат доли еще в нескольких организациях: ООО «ФК Старт», ООО «Аэро-Фитнес 1», ООО «Фитнес Консалт» и ООО «ФК Развитие».