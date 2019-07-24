В Димитровграде ждут красного

Димитровград Ульяновской области может до сентября выйти из политико-управленческого кризиса, связанного с противостоянием гордумы и администрации губернатора, и мешавшего избранию мэра. После переговоров, которые провел в администрации президента лидер КПРФ Геннадий Зюганов, с 24 июля и.о. главы Димитровграда становится Богдан Павленко, кандидат в члены ЦК КПРФ, до этого занимавший пост руководителя администрации главы Республики Хакасия. Господин Павленко будет участвовать в новом конкурсе на пост главы. Согласны с кандидатурой и в администрации губернатора. Политологи считают, что проведение Геннадием Зюгановым своего кандидата на пост мэра уникально.

Во вторник стало известно, что новым исполняющим обязанности главы Димитровграда с 24 июля становится кандидат в члены ЦК КПРФ, экс-руководитель администрации главы Республики Хакасия Богдан Павленко. О назначении сообщила пресс-служба ЦК КПРФ.

Напомним, Димитровград, в гордуме которого по итогам сентябрьских выборов 2018 года 27 из 30 депутатов представляют КПРФ, уже более девяти месяцев живет без легитимно избранного главы города. Два конкурса сорвано из-за противоположных позиций двух равных частей членов комиссии (от гордумы и от губернатора), которая должна провести отбор кандидатов, а после изменения положения о конкурсе, когда кандидату стало достаточно получить только половину голосов, сорвано еще два конкурса — уже из-за неявки на заседания всех членов губернаторской половины комиссии (болезни, командировки и отпуск). В администрации губернатора неофициально отмечали, что их не устраивает квалификационный уровень кандидатов, предлагаемых коммунистами. Реготделение КПРФ обвиняло администрацию в «саботаже» и направляло обращения в администрацию ­президента РФ.

Ситуация изменилась 9 июля после прибытия в Ульяновск заместителя Геннадия Зюганова Юрия Афонина, который провел переговоры с губернатором региона Сергеем Морозовым и с депутатами гордумы. В ЦК КПРФ отмечают, что «все участники переговоров сошлись во мнении, что интересы города выше политических разногласий», и «в качестве человека, который мог бы справиться со всеми амбициозными задачами, была названа кандидатура Богдана Павленко». В сообщении также подчеркивается, что Богдан Павленко примет участие и в новом конкурсе на пост мэра города.

Психолог по первому образованию Богдан Павленко в 2005 и 2008 годах дважды избирался депутатом городского собрания Новомос­ковска Тульской области, в 2009 году избран депутатом Тульской облдумы. Осенью 2018 года руководил избирательной кампанией коммуниста Валентина Коновалова, избранного главой Хакасии. Приобрел известность через республиканские и российские СМИ после того, как на митинге 7 ноября 2018 года разбил камеру съемочной группы красноярского ТВканала «Прима» (СК Хакасии отказал в возбуждении уголовного дела, так как материальный ущерб составил менее 5 тыс. руб.).

Как пояснил „Ъ“ лидер фракции КПРФ регионального заксобрания Айрат Гибатдинов, решение о назначении господина Павленко «было принято в ходе переговоров, проведенных Геннадием Зюгановым на уровне руководства страны».

По информации спикера гордумы Димитровграда Александра Ерышева, гордума 25 июля объявит новый конкурс, в котором и будет участвовать господин Павленко. В гордуме уверены, что теперь кризис власти будет преодолен. «Поскольку все было согласовано на самом верху, уверен, что на этот раз члены комиссии не будут болеть, не окажутся в отпусках и командировках. Думаю, что выдвижение Павленко — наилучший вариант»,— подчеркнул Александр­ ­Ерышев.

С предложением ЦК КПРФ на этот раз соглашаются и в администрации губернатора. «Я лично встречалась с Павленко, обсудили возможность его вхождения в должность и ухода от политической распри. Администрация губернатора давно высказала свою позицию, что на этом посту нужен компетентный человек, и мы видим теперь, что из всех предложенных кандидатов Павленко — наиболее подготовленный»,— сказала „Ъ“ заместитель губернатора ­Ольга Никитенко.

Сам господин Павленко в беседе с „Ъ“ заметил, что не считает переход в Димитровград «понижением в табели о рангах»: «Это серьезный город в масштабах страны, и это определенный шаг вперед, к тому же есть сложная политическая ситуация, требующая разрешения». Он «нацелен на полноценную долгосрочную работу и готов после конкурса отработать весь срок, а может, и более», «если не будет обстоятельств, когда партия пошлет на новые направления». По поводу скандала с камерой он повторил свои слова о том, что «есть журналисты-профессионалы, а есть — провокаторы, и во время выборной кампании провокаторы лезли со всех сторон». Преднамеренно или нечаянно он разбил камеру, господин Павленко пояснять не стал.

Политологи в Хакасии критически относятся к деятельности Богдана Павленко в республике. Михаил Верхотуров считает, что господин Павленко не смог создать образ «сильной фигуры, за которой пойдут элиты». Олег Николаев отмечает, что Богдан Павленко «выстроил там систему ограничения общения членов правительства с главой, переместив центр тяжести в свой кабинет».

«Полагаю, что администрация губернатора тоже получила сигнал сверху, и, скорее, именно Павленко будет избран мэром. То, что Зюганову удалось согласовать своего человека, это будет уникальный случай, если учесть, что везде, где у коммунистов сильные позиции, идет борьба с их представителями. И если у Павленко что-то начнет получаться, это будет определенным знаком к 2020 году»,— считает доктор политических наук Нина Дергунова (Ульяновск), заметив, что шлейф скандала с видеокамерой вряд ли окажет влияние на итоги конкурса и деятельность мэра, «поскольку во всех партиях низок уровень политической культуры, и у всех происходило ­подобное».

Сергей Титов, Ульяновск; Юлия Сасевич, Новосибирск