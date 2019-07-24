Полтора человека на место

В Краснодарском крае завер­шилось выдвижение кандида­тов на выборы в органы мест­ного самоуправления, с сегодняшнего дня они начнут собирать подписи. На данный момент о своем выдвижении уведомили 10,5 тыс. кандидатов. Регистрация завершится 2 августа. Всего на Кубани зарегистрировано 46 региональных отделений политических партий, которые обладают правом на участие в выборах. Восьмо­го сентября на территории Краснодарского края в 41 из 44 городских округов и муниципальных районов пройдет 540 избирательных кампаний различного уровня, жители региона выберут 147 глав и депутатов 379 представительных органов власти. Всего предстоит заместить более 6 тыс. мандатов.

В Краснодарском крае завершилось выдвижение кандидатов на выборы в органы местного само­управления, сообщили „Ъ-Кубань“ в краевой избирательной комиссии. «Если кандидатам необходимо собрать подписи, они могут это делать, мы пока будем проверять их документы — те, которые они подали»,— сообщили в избиркоме, добавив, что часть кандидатов являются самовыдвиженцами, часть идет от избирательных объединений.

Для регистрации на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания края (место только одно) кандидату необходимо представить подписи избирателей в количестве трех процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа (3274 подписи). Для участия в муниципальных выборах нужно представить 0,5% подписей, такое же количество — для регистрации кандидата по многомандатному избирательному округу, для регистрации кандидата на должность главы поселения, выдвинутого отделением партии, подписей не требуется.

Окончательная регистрация кандидатов завершится 2 августа. В данный момент уведомления подали 10533 кандидата, из них 464 — на выборы глав поселений, 10 тыс. — на выборы депутатов поселений и 89 — на дополнительные выборы депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Краснодарского края по Дальнему одномандатному избирательному округу №15 о своем­ выдвижении окружную избирательную комиссию уведомили четыре кандидата.

Всего на Кубани зарегистриро­вано 46 региональных отделений политических партий, которые обладают правом на участие в выборах. Избирательным правом на территории региона обладают 2,2 млн жителей.

Краевое отделение КПРФ вы­двинуло на выборы глав и депутатов районов около 1,2 тыс. человек, региональное отделение партии «Справедливая Россия» — более 500 кандидатов, ЛДПР — более 1,5 тыс. кандидатов, «Единая Россия» — 5,4 тыс., «Яблоко» выдвинуло четверых кандидатов.

Политолог Игорь Рублев считает, что представители партий ставят себе задачу в итоге попасть в Госдуму. «Это очень важный момент для всех политических партий, и они это понимают. Их основная цель, безусловно, не оставаться в местных органах власти — они целят выше: хотят в будущем как можно больше мест занять в Госдуме, а для этого надо начать с органов местного самоуп­равления и как можно больше получить мандатов. Отсюда откроется возможность бороться дальше — уйти с нижнего этажа власти наверх. Полагаю, что у самых активных это получится»,— сказал политолог. По его мнению, существует большая вероятность иного, чем сейчас, распределения мест в высшем законодательном органе власти. «Люди созрели для ­перемен, это очевидно. И они готовы идти на выборы и голосовать за того, кого посчитают достойным, точнее за того, кто сможет, как им кажется, изменить существующее положение вещей. Однако здесь все будет зависеть от партий, от того, как они себя покажут, насколько будут активны. Я считаю, что их активность серьезно увеличилась в последние год-два и шанс увеличить свое присутствие во всех органах власти у них точно есть»,— считает господин Рублев.

Всего 8 сентября на территории Краснодарского края в 41 из 44 городских округов и муниципальных районов (за исключением Краснодара, Сочи и Армавира) пройдет 540 избирательных кампаний различного уровня, кубанцам предстоит выбирать 147 глав и депутатов 379 представительных органов власти. Всего предстоит заместить более 6 тыс. мандатов.

Елена Рыжкова