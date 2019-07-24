«Наследство Цапков» делили по-семейному

В Ростове-на-Дону оглашен приговор жителю станицы Кущевской Ивану Колеснику, который признан соучастником мошенничества, совершенного его дочерью, экс-судьей Ростовского арбитражного суда Светланой Мартыновой. Суд признал, что Мартынова и Колесник получили от владельцев концерна «Покровский» более 40 млн руб. за передачу прав на бывшие земли семьи Цапков, однако своих обещаний не выполнили. С учетом преклонного возраста подсудимого суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.



Ленинский суд Ростова-на-Дону вынес приговор Ивану Колеснику, фермеру из станицы Кущевской Краснодарского края, сообщили “Ъ-Юг” в суде. По данным суда, 71-летний владелец фермерского хозяйства признан виновным в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. При избрании меры наказания суд учел преклонный возраст подсудимого и состояние его здоровья: Иван Колесник перенес инсульт, у мужчины имеются проблемы с памятью и речью.

Уголовное дело в отношении Ивана Колесника было возбуждено в августе 2017 года следственным управлением СКР по Ростовской области. В качестве второго обвиняемого в деле фигурирует дочь господина Колесника — экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова. Потерпевшими по делу признаны Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов, владельцы концерна «Покровский», у которых Светлана Мартынова и Иван Колесник обманным путем похитили 40,2 млн руб.

Суд установил, что в 2011–2012 годах Светлана Мартынова и ее отец занимались «цапковским наследством», то есть разрабатывали схемы перехода к новым владельцам сельхозугодий, ранее находившихся в распоряжении ООО «Артекс-Агро» (учредители — Надежда и Виктор Цапки, родители лидера местной ОПГ Сергея Цапка). Всего «Артекс-Агро» обрабатывал 13 тыс. га, часть из которых находилась в собственности Надежды Цапок, а часть была арендована у местных жителей — пайщиков бывшего колхоза «Маяк». Иван Колесник, который ранее занимал руководящие должности на сельхозпредприятиях Кущевского района, сообщил Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову как потенциальным покупателям земли, что у него имеется значительный опыт, обширные знакомства и доверительные отношения с пайщиками (господин Колесник представлялся бывшим председателем колхоза «Маяк», однако эти сведения не нашли подтверждения в ходе следствия и суда).

В ходе переговоров с руководством концерна «Покровский» Светлана Мартынова и Иван Колесник убедили партнеров в том, что «Покровскому» не следует демонстрировать пайщикам свою причастность к ситуации, напротив, «будет лучше, если земли возьмет в аренду местное юридическое лицо, которое возглавят рекомендованные Иваном Колесником люди»,— говорится в приговоре.

Таким образом было создано ЗАО «Маяк», для которого господин Колесник обещал подобрать персонал и организовать агротехнические работы. Реализация проекта была оценена госпожой Мартыновой в 52 млн руб. (цена аренды земельных участков, расходы на ведение судебных процессов, регистрация нового юридического лица, эмиссия акций). Акции ЗАО «Маяк» к весне 2012 года должны были перейти к структурам «Покровского». К тому моменту Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов передали Светлане Мартыновой в общей сложности 40,2 млн руб., но договоренности выполнены не были, после чего руководство концерна обратилось в правоохранительные органы.

Светлана Мартынова и Иван Колесник в ходе следствия и суда свою вину не признали, поясняя, что они якобы не имели никакого отношения к переходу прав на бывшие активы Цапков и никаких обязательств перед владельцами «Покровского» на себя не брали.

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, уголовное дело в отношении госпожи Мартыновой рассматривал Ростовский областной суд, как того требует статус подсудимой-судьи. В декабре 2018 года суд признал Светлану Мартынову виновной в совершении мошенничества и приговорил ее к семи годам лишения свободы (законность приговора была подтверждена Верховным судом РФ в феврале текущего года).

Адвокат осужденной Виктория Романченко на звонок “Ъ-Юг” не ответила. Представитель потерпевшей стороны сообщил, что его доверители не настаивают на суровом наказании и не будут обжаловать приговор.

Анна Перова, Краснодар