Челябинский авторынок притормозил

В Челябинске продажи новых легковых автомобилей сократились на 8% по итогам пяти месяцев текущего года. Всего было продано чуть более 5,5 тыс. машин. По этому показателю Челябинск оказался на девятом месте среди российских городов-миллионников. Самой популярной моделью стала LADA Vesta, в прошлом году лидером продаж была KIA Riо. По мнению экспертов, падение продаж, начавшееся еще в марте, связано с подорожанием автомобилей и снижением покупательной способности населения.



За пять месяцев 2019 года в Челябинске было продано 5555 новых легковых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По объемам продаж новых машин региональный центр занимает девятое место среди российских городов-миллионников. При этом только в четырех городах с населением более миллиона человек зафиксирован рост рынка: в Красноярске на 20,9% (4108 штук), Новосибирске — на 5,4% (4458), Краснодаре — 4,8% (6473) и Волгограде — на 1,7% (4146). В пяти российских городах-миллионниках продажи упали более чем на 10%. Это Казань (на 14,8%, 8547 шт.), Омск (на 13,5%, 2829 шт.), Нижний Новгород (на 12,5%, 6109 шт.), Самара (на 11,2%, 6733 шт.) и Уфа (на 11,1%, 5986 шт.)

В среднем по России падение продаж новых машин в январе — мае составило 4,1%. В Челябинской области рынок новых легковых автомобилей за год упал сильнее — на 5,3%. Всего было продано более 15,5 тыс. автомобилей. По этому показателю Южный Урал занимает девятую строчку в топ-10 российских регионов. Доля Челябинской области в общероссийском рынке составляет 2,6%.

За год изменились предпочтения жителей Челябинска в моделях автомобилей. Практический весь прошлый год лидером продаж была Kia Rio. В этом году самой популярной моделью у челябинцев стала Lada Vesta: всего было продано 444 штуки, на втором месте Lada Granta — 406, Kia Rio на третьей строчке — 387 штук. Таким образом, в январе — мае этого года самой популярной маркой среди челябинцев стала Lada, на долю которой приходится каждая пятая (21,3%) новая купленная машина. На втором месте корейский бренд Kia — 15,7%, за ним идет французский Renault — 10%. Вместе эти три марки занимают 47% челябинского автомобильного рынка, доля остальных не превышает 9%.

По данным «Автостата», в 2018 году рынок новых легковых автомобилей в Челябинской области вырос на 15,8%, до 43,5 тыс. машин.

Президент Ассоциации челябинских автомобильных дилеров Александр Рулевский в разговоре с “Ъ-Южный Урал” рассказал, что падение продаж началось со второй половины марта этого года.

«Такое падение, прежде всего, отражает покупательную способность населения. Также это, безусловно, связано с тем, что рынок достиг первичного насыщения. То есть мы сейчас в основном берем не первый автомобиль, а меняем имеющийся, и если чувствуем, что у нас не хватает покупательной способности, мы просто ждем, можем потянуть годик-два. Если жизнь дорожала, в том числе машины дорожали, а зарплата осталась прежней или сократилась, то, конечно, человек начинает задумываться»,— говорит эксперт. По его словам, прошлогоднее оживление рынка — это «отголоски» отложенного спроса 2014–2015 годов, которые сейчас стихли. Господин Рулевский подчеркивает, что развитие рынка зависит от многих факторов.

«Вот тот же ШОС: честно говоря, мы рассчитывали на то, что в город могли бы прийти деньги на благоустройство, на новые дороги, строительство, и какая-то часть попадет на автомобильный рынок. Если они придут, это будет один вариант. Если после того как ШОС перенесли, и вот этот федеральный ресурс, о котором говорил президент, не придет, тогда мы и будем в этих 8–10% минуса находиться. Но могут быть более серьезные внешние катаклизмы, после которых эти проценты покажутся неплохим результатом»,— говорит Александр Рулевский. По его прогнозам, в этом году все-таки не удастся повторить прошлогодние показатели, осенью ожидается падение на 5–7%.

Юлия Гарипова