Счетная палата РФ выявила несоблюдение сроков реконструкции аэродрома в Челябинске

Счетная палата России опубликовала результаты аудита эффективности расходования Росавиацией средств на строительство аэропортовых комплексов «Баландино» и «Домодедово». Один из ключевых выводов проверки – сроки выполнения работ по строительству и реконструкции объектов не соблюдались, сообщается на сайте Счетной палаты России.

Аудит проводился в феврале-апреле этого года. Счетная палат пришла к выводу, что Федеральное агентство воздушного транспорта ненадлежащим образом реализовывало мероприятия по развитию аэропортов.

«В отношении аэропорта «Баландино»: до настоящего времени не разработан проект на техническое перевооружение воздушного пункта пропуска в аэропорту. Средства в бюджете предусмотрены, однако до ФГКУ «Росгранстрой» не доводились, конкурентные процедуры по отбору исполнителя работ не проводились. Существуют риски, что к сроку проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году синхронизированный ввод в эксплуатацию всех производственных элементов аэропорта «Баландино» не будет обеспечен»,– говорится в отчете.

К саммитам ШОС и БРИКС, кроме реконструкции аэродромного комплекса, планировалось построить новый аэровокзальный комплекс. Объект возводится на средства ОАО «Челябинское авиапредприятие» (входит в холдинг «Новапорт»). Помимо этого, в отчете Счетной палаты указано, что правительство Челябинской области должно было обеспечить проектирование и реконструкцию объектов привокзальной инфраструктуры. Однако никакие работы по этой части не выполнялись.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 19 июля президент России Владимир Путин сообщил о переносе основных мероприятий саммитов из Челябинска в Санкт-Петербург.