Сегодня исполняется 46 лет президенту—генеральному директору ПБК ЦСКА Андрею Ватутину
Его поздравляет заслуженный тренер РСФСР, спортивный комментатор Владимир Гомельский:
— Андрей Владимирович, с удовольствием поздравляю Вас с Днем рождения, потому что безмерно Вас уважаю и иногда любуюсь Вашей работой. В этот год клуб ПБК ЦСКА выиграл Евролигу, и с этим я Вас тоже поздравляю, это замечательное достижение, в котором и Ваш немалый труд! Счастья Вам, любви, здоровья и по-прежнему профессиональной бодрости!
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