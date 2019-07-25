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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ   |  купить фото

Дни рождения

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Сегодня исполняется 46 лет президенту—генеральному директору ПБК ЦСКА Андрею Ватутину

Его поздравляет заслуженный тренер РСФСР, спортивный комментатор Владимир Гомельский:

— Андрей Владимирович, с удовольствием поздравляю Вас с Днем рождения, потому что безмерно Вас уважаю и иногда любуюсь Вашей работой. В этот год клуб ПБК ЦСКА выиграл Евролигу, и с этим я Вас тоже поздравляю, это замечательное достижение, в котором и Ваш немалый труд! Счастья Вам, любви, здоровья и по-прежнему профессиональной бодрости!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»


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