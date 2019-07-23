UBS отчитался о лучшем втором квартале за девять лет

Швейцарский банк UBS сегодня, 23 июля, представил финансовые результаты второго квартала: они оказались лучшими почти за десять лет — с 2010 года, тем не менее эксперты не считают их поводом для оптимизма. Чистая прибыль UBS во втором квартале выросла на 1%, до $1,4 млрд (аналитики прогнозировали снижение на 24,9%), выручка чуть снизилась, составив $7,5 млрд против $7,6 млрд годом ранее. Акции банка после публикации отчетности выросли на 1,1%.

Прибыль двух основных подразделений UBS — по управлению крупными капиталами и инвестподразделения — довольно сильно снизилась: на 12% и 23% соответственно. Не слишком удачные результаты подразделения по управлению капиталами в первую очередь связаны с оттоком средств американских клиентов банка, а также замедлением экономики азиатских стран. Инвестбанкинг же в мире в целом переживает не лучшие времена на фоне замедления экономики многих стран и геополитических сложностей, результаты UBS оказались не самыми плохими на фоне некоторых его международных конкурентов.

Относительно хорошие результаты банка были достигнуты за счет роста подразделений по розничному и корпоративному банкингу, тем не менее снижение ключевых направлений UBS тревожит аналитиков. «Результаты UBS оказались хорошими по меркам группы… однако самый важный “двигатель” банка и бизнес с лучшим соотношением цены акций к прибыли оказался хуже ожиданий»,— считает аналитик банка JPMorgan Киан Абухуссейн. Сам банк признает, что на прибыль в будущем может негативно влиять снижение процентной ставки в разных странах, в том числе в США.

Яна Рождественская