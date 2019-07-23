Президенты Киргизии и Таджикистана готовят встречу в боевых условиях

На границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной инцидент, последствия которого, однако, масштабнее, чем у предыдущих. Все началось с того, что жители двух пограничных сел пытались установить свои национальные флаги на спорной территории, что привело к столкновениям, в которых погиб один человек и пострадали около 30. Примечательно, что флаги обе стороны хотели установить в честь переговоров президентов Киргизии и Таджикистана, которые планировались в городе Исфара всего в 30 км от места инцидента. В Душанбе утверждают, что переговоры пройдут уже на этой неделе, в Бишкеке высказываются осторожнее, говоря, что сроки уточняются.

Вице-премьер Киргизии Жениш Разаков поручил во вторник усилить меры по обеспечению безопасности граждан в районе конфликта на границе с Таджикистаном. Свое поручение он отдал на экстренном совещании с участием главы МВД республики, силовых и правоохранительных структур страны. В приграничную Баткенскую область, где прошло совещание, вице-премьер и глава МВД Киргизии выехали во вторник после крупного столкновения между жителями киргизского села Ак-Сай и таджиксого анклава Ворух (таджикская территория, полностью окруженная Киргизией).

Как сообщили в киргизском правительстве, чиновники займутся «изучением причин возникновения инцидента, способствованием урегулированию ситуации и поддержанием контактов с таджикской стороной».

Пограничный конфликт, в котором погиб один гражданин Таджикистана и пострадали около 30 других участников, произошел в понедельник днем. Его причиной стала установка флагов на дороге Ак-Сай—Ворух, где граница между государствами точно не определена. Государственные флаги собирались установить по случаю приближающегося визита киргизского президента Сооронбая Жээнбекова в таджикский приграничный город Исфара (30 км от места инцидента), где вместе со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном он планирует приблизить решение проблемы с границей. Но ситуация обострилась в считаные минуты.

По данным пограничных войск Таджикистана, первыми свой флаг собирались установить жители Воруха. «Примерно в 16:35 граждане Киргизии препятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись “Оксой” (киргизское название села Ак-Сай.— “Ъ”) и флаг своей страны. Поскольку граждане Киргизии выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им»,— продолжают таджикские пограничники.

В стычке, по данным киргизских СМИ, участвовало около 90 человек — порядка 40 киргизов и 50 таджиков.

Участники не только бросали друг в друга камнями, но и стреляли из охотничьих ружей, что стоило жизни одному гражданину Таджикистана — Джалолу Караеву.

Число пострадавших точно не известно — с киргизской стороны в больницу обратились 14 человек, двое из которых нуждались в срочной операции, с таджикской говорят примерно о 15 пострадавших.

В настоящее время трасса из Воруха в Исфару, которая соединяет анклав с основной территорией Таджикистана и пересекает территорию Киргизии, перекрыта жителями киргизского села и таджикскими пограничниками. При этом киргизское представительство Красного Полумесяца сообщило об эвакуации 315 жителей приграничного села Ак-Сай.

Вчерашняя стычка на киргизо-таджикской границе далеко не первая. Киргизское издание Kaktus.Media сообщает о шести подобных инцидентах только за последние два года. Но накануне переговоров двух президентов она привлекла особое внимание. «Происшедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные киргизские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям»,— говорится в заявлении пресс-службы пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

Госпогранслужба Киргизии в ответ призвала соседей «не поддаваться эмоциям и воздержаться от необоснованных обвинений». При этом ситуация на границе остается напряженной: киргизская сторона сообщила во вторник днем, что «во время встречи с населением, в которой принимали участие глава погранслужбы и губернатор Баткенской области», с таджикской стороны прозвучали два выстрела и был ранен киргизский пограничник.

Встреча президентов Киргизии и Таджикистана формально не перенесена. Однако точной даты, которую подтвердили бы обе стороны, тоже нет. Так, в заявлении таджикских пограничников говорится, что встреча пройдет на этой неделе, таджикское издание Asia Plus со ссылкой на источник в правительстве сообщало о 26 июля, а в Бишкеке никаких конкретных сроков не называют вовсе. «Поездка готовится, она будет скоро, но мы пока не можем назвать точные даты»,— сказали агентству «РИА Новости» в пресс-службе Сооронбая Жээнбекова.

Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек