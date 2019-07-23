Ходинг Setl Group разместил облигации на сумму 5 млрд руб. на Московской бирже

Setl Group разместил на Московской бирже облигации на сумму 5 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе холдинга, это уже второе размещение облигационного выпуска на бирже.

Ставка на один купон составляет 10,75% годовых, ставка 2-14-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Всего выпуск насчитывает 5 млн штук облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения бумаг – 3,5 года. К ценным бумагам проявили интерес около 40 инвесторов, среди них управляющие и инвестиционные компании.

Привлеченные средства Setl Group планирует направить на пополнение земельного банка.

Напомним, что головной офис Setl Group находится в Петербурге.