В подвале краеведческого музея в Екатеринбурге открывается независимый театр «Место»

В Екатеринбурге в подвале краеведческого музея на Ленина, 69/10 откроется пространство независимого театра «Место». «Дом культуры Городка чекистов (ДКГЧ) станет площадкой для лекций, перформансов, концертов, спектаклей и выставок»,— сообщили в пресс-службе театра.

Организаторы уточняют, что новый театр не будет привязан к конкретной площадке, так как «Местом» «может стать любое пространство, интересное с точки зрения своей истории и смыслов». Среди потенциальных мест: музеи, галереи, концертные площадки, клубы, парки, улицы, бары. Открытие площадки запланировано на 27 июля.

Ранее в подвале музея был первый «Коляда-театр» и Центр действия «Нога».