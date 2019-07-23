Руководство комитета Госдумы предложило создать систему интернет-трансляций телеканалов

В Госдуму внесен законопроект по созданию общероссийской единой системы интернет-трансляций обязательных общедоступных телеканалов. В их число входят 20 каналов первого и второго мультиплексов. Авторами инициативы выступили глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский.

В первый цифровой мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй входят СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

«Тенденция цифровизации медиарынка обуславливает необходимость обеспечения единства информационного пространства и в цифровой интернет-среде. Однако ключевой проблемой в данной сфере выступает отсутствие эффективных механизмов контроля вещателей над содержанием телеканалов, распространяемых в сети Интернет»,— отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В качестве способа решения проблемы депутаты предлагают предоставить Роскомнадзору право выбора организации, которая будет «источником доступа к легальному стриминговому вещанию обязательных общедоступных телеканалов в сети». «Вещатели, взаимодействуя с уполномоченной организацией, смогут контролировать процесс распространения телеканалов в сети Интернет, препятствовать незаконному (несанкционированному) изменению видеоконтента со стороны третьих лиц»,— указано в документе. При этом на уполномоченную организацию, доля иностранного участия в которой не должна превышать 20%, не будут распространяться антимонопольные ограничения.

Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.