В Кировской области на проекты по рекультивации двух свалок направят 11 млн рублей

На разработку документации по рекультивации двух свалок в Омутнинске и Слободском (Кировская область) из регионального бюджета выделят 8,8 млн руб. Еще 2,2 млн руб. поступят в качестве софинансирования из местных бюджетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

На проект рекультивации свалки в Омутинске направят 3,6 млн руб. из региональной казны, еще 0,9 млн руб. выделят из местного бюджета. На документы по свалке в Слободском выделят 5,2 млн руб. из регионального и 1,3 млн руб. из муниципального бюджетов. Предоставление областных субсидий ожидается в 2020 году, однако договоры с подрядчиками должны заключить уже в 2019 году.

Рекультивацию свалок планируется провести в рамках регионального проекта «Чистая страна» по нацпроекту «Экология». Напомним, всего за пять лет в Кировской области планируется ликвидировать шесть свалок. Из регионального и местных бюджетов будет финансироваться только разработка документации. Реализация самих мероприятий осуществляется за счет федерального бюджета.

Анастасия Еремина