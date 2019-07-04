В Кировской области за пять лет планируют рекультивировать шесть свалок

В Кировской области с 2012 года ликвидировали 174 исторически сложившихся поселковых свалки из выявленных 500, сообщает правительство региона. В ближайшие пять лет планируется рекультивировать шесть свалок, расположенных в Кирове, Слободском, Омутнинске, Лузе, Малмыже и в посолке городского типа Вахруши.

Начать переход к раздельному сбору отходов в регионе планируется с 1 января 2020 года. В том же году правительство региона рассчитывает начать работу по оборудованию шести мусоросортировочных станциях.

«Сейчас идет подготовка к отбору земельных участков и созданию проектной документации. Есть ряд предложений от инвесторов по созданию в регионе мусороперерабатывающих заводов. Все они прорабатываются»,– заявила министр охраны окружающей среды региона Алла Албегова.

Анастасия Еремина