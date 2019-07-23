Французская Savencia построит в Белебее новый сыродельный завод за 3 млрд рублей

Один из крупнейших в мире производителей сыров — французская Savencia Fromage & Dairy — вложит 3 млрд руб. в строительство нового сыродельного завода в башкирском Белебее, сообщает портал Dairynews со ссылкой на информацию минсельхоза республики и предприятия. Сегодня в церемонии закладки камня нового производства примут участие чрезвычайный и полномочный посол Франции в РФ Сильви Берманн и руководство Savencia.

Проект позволит увеличить объем переработки молока на Белебеевском молочном комбинате с 168 тыс. до 200 тыс. т в год, объем производства твердых сыров — с 13,5 тыс. до 16 тыс. т и запустить производство мягких сыров по французской технологии. Общий объем производства продукции комбината вырастет вдвое, отмечает ведомство.

В конце 2017 года Savencia выкупила контрольный пакет акций АО «Белебевский молочный комбинат» у местной группы «Нерал». Белебеевский молочный комбинат — крупнейший в Башкирии производитель сыра.

Ирина Самойлова