Застройщиков обяжут создавать зеленые зоны при планировании строительства

Застройщиков, работающих в Петербурге, обяжут создавать дополнительные зеленые зоны при планировании строительства. Об этом сообщили в Смольном.

В Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) планируется внести соответствующие корректировки. Они направлены на создание комфортной среды и увеличение числа зеленых зон.

Изменения в ПЗЗ предусматривают применение коэффициента использования территории в отношении многоквартирных домов любой этажности. При помощи него можно будет ограничить максимальное количество жилой площади в границах земельного участка в отсутствие проекта планировки.

Кроме того, поправки позволят исключить несбалансированную точечную застройку.