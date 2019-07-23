Количество сайтов рунета с онлайн-оплатой за год увеличилось на 15%

Международный исследовательский центр MARC подсчитал, что количество сайтов рунета, которые принимают онлайн-оплату, в 2018 году выросло на 15% (143 тыс. против 124 тыс. годом ранее). На большинстве из них (85%) можно рассчитаться банковскими картами, 67% использует готовые платежные решения, 20% — прямой банковский эквайринг, 3% принимает оплату через платежные шлюзы.

Специалисты отмечают, что чаще всего для подключения онлайн-оплаты сайты обращаются к платежным провайдерам, лидерами среди которых являются «Яндекс.Касса» (с долей 37,6%), Robokassa (8,7%), Payeer (4,4%), UnitPay (3,9%), PayAnyWay (3,3%).

«Чтобы принимать онлайн-оплату, большинство сайтов пользуется платежными решениями. В отличие от платежных шлюзов и прямого банковского эквайринга комплексные платежные решения проводят платежи не только картами, но и другими способами. Благодаря этому каждый покупатель может выбрать удобный для себя метод. Максимально широкий набор платежных опций повышает шансы сайта на успешную оплату»,— прокомментировал результаты исследования управляющий директор MARC Борис Хатуцкий.

О прошлогоднем исследовании MARC — в материале “Ъ” «Онлайн-магазины поставили на карты».