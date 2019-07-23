Режим «черного неба» введен в двух городах юга Кузбасса из-за красноярских пожаров

Режим «черного неба» вслед за Кемерово объявлен еще в двух городах Кузбасса из-за лесных пожаров в Красноярском крае — Новокузнецке и Прокопьевске.

«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией в Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»,— говорится на сайте правительства Кемеровской области. Городским предприятиям рекомендовано сократить выбросы до 18:00 23 июля.

По предварительному прогнозу Кемеровского гидрометцентра, 23-24 июля в регионе местами ожидаются небольшие дожди и грозы, на востоке и юге области — умеренные дожди. В Кемерово осадки не прогнозируются до конца недели. Синоптики предупреждают, что сегодня в Мариинском, Яйском и Крапивинском районах ожидается высокая пожароопасность.

Юрий Зуев